Опережение, или Почему Порошенко боится продолженния "Укроборонпрома"

Президент Порошенко фактически признал достоверность расследования "Наші гроші" и уволил Игоря Гладковского с поста заместителя секретаря СНБО. Сегодня вторая серия расследования.

Расследование Леси Ивановой стало весомым фактором избирательной кампании, и даже прямо ударило по рейтингу Петра Порошенко. Вначале президент всего лишь отстранил Игоря Гладковского от должности.

Но сегодня президент Гладковского уволил – это сделано, чтобы любой ценой сбить волну негатива и дистанцировать от скандала президента, другом и бизнес-партнером которого Гладковский был многие годы. То есть вначале Гладковского отстранили от исполнения обязанностей, но, видимо, что-то такое может всплыть во второй серии, что решили сработать на упреждение. Очевидно, основания для увольнения нашлись.

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И нашлись только после появления журналистского расследования, раньше никаки хпроблем не было. В интернете поднялась волна пропаганды АП против "Наші гроші", но опровергнуть расследование по факты, оказалось, невозможно – ведь все эти материалы, включая записи с телефона и почты, переданы журналистам из реальных уголовных дел, и являются достоверными.

Пять дел Военной прокуратуры и одно дело НАБУ по деятельности группы аферистов, которые действовали в контакте с сыном замсекретаря СНБО Гладковского, были переданы в суды и там благополучно лежали без всякого движения.ока их не всколыхнули журналисты. В судах записи телефонов не публиковались, они были в материалах уголовных дел, и пока журналисты не выложили записи, эта ситуация два года скрывалась. Аферисты Жуков и Рогоза все грамотно рассчитали. Наличие в связке с ними Гладковского-младшего не позволяло властям это опубликовать, чтобы не всплыло участие друга президента.

Самое любопытное, это участие в деле Национального антикоррупционного бюро. Очень странно, что само НАБУ, которому дело о коррупции в "Укроборонпроме" было передано в 2017 году, не довело до суда это дело, и до сих пор не вскрыло роль Гладковского-младшего, несмотря на наличие всей информации. В фильме будет затронута и эта сторона скандала.

Что известно о хищениях в оборонном секторе Украины и при чем здесь Гладковский?



Команда "Наши деньги с Денисом Бигусом" опубликовала журналистское расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский вместе с сообщниками через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений, по данным журналистов, составлял не менее 250 миллионов гривен.



Авторы расследования утверждают, что к коррупционным операциям причастны первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкспорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна. Соглашения организовывались через три главные фирмы-прокладки, одной из которых якобы выступал завод "Кузница на Рыбацком", который на тот момент принадлежал Порошенко.

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