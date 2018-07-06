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Почему таких, как Сенцов и Балух, настолько ненавидят "русские"

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Узник Кремля Владимир Балух
Узник Кремля Владимир Балух / Радіо Свобода

Бывшая жена голодающего в СИЗО Севастополя украинского политзаключенного Владимира Балуха Наталья сообщила во время допроса в суде о конфликтах Балуха с начальником ИВС Раздольненского района Валерием Ткаченко. По ее словам, Ткаченко постоянно оскорблял Владимира по национальному признаку.

Эта информация проливает свет на характер режима, который устанавливается в Крыму после аннексии. Валерий Ткаченко, судя по фамилии, может иметь тот же самый "национальный признак", что и Владимир Балух. Если информацию о его конфликтах с политзаключенным прочтет иностранец, он просто ничего не поймет.

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Но люди, которые жили в Советском Союзе, понимают все. Никто не вспоминал что ты – украинец или представитель другого "нацменьшинства", пока ты сам об этом не напоминал. Лучшей наградой для такого "человека второго сорта" была фраза, вскользь брошенная "старшим братом":

Ну ты же практически русский.

И, чего греха таить, украинцы или белорусы имели тут преимущество перед представителями других национальностей, им гораздо проще было выглядеть "русскими", чем казахам, эстонцам или евреям. Но, с другой стороны, их нежелание причислять себя к имперскому большинству вызывало куда большее раздражение, даже непонимание – ведь есть же шанс стать "настоящим человеком", никто и не вспомнит о не самом лучшем происхождении, так почему же отказываешься? Националист? Бандеровец?

Не буду, конечно, утверждать, что такие настроения были присущи тогда каждому россиянину, каждому русскому. Но я хорошо помню, в какой среде этот оголтелый шовинизм был распространен – в среде партийного аппарата, КГБ, различных чиновников. В особенности – в нижнем слое. В том, к которому тогда относились Владимир Путин и его ближайшие соратники. А сейчас эти люди правят Россией. И навязывают ей свои представления о том, как нужно жить.

Поэтому в поведении начальника крымского изолятора я не вижу ничего удивительного. И его этническое происхождение в данной ситуации особого значения не имеет. Даже если он не русский по происхождению, он может считать, что его "взяли в русские", назначив на ответственную должность в номенклатуре. И Балух вызывает у него естественное раздражение – просто тем, что не хочет отказываться от самого себя, от своего гражданства, от своего происхождения. Не хочет – хоть имеет для этого все возможности.

Именно такие люди всегда вызывали особую ненависть начальства в Советском Союзе. И сегодня именно они – такие как Сенцов, как Балух – вызывают особую ненависть в России и в аннексированном Крыму. Это и есть "возвращение в родную гавань", в старое советское корыто.

Автор: Виталий Портников. Источник: Крым.Реалии

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Автор: Блог Медіа
Теги: СРСР Новини політики Новини України Новини Росії Публікації Українці в полоні РФ Новини Криму Олег Сенцов голодування
Джерело: 24 Канал
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