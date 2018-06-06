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Володимир Співаковський

Почему украинцы больше не хотят ехать в Польшу на плантации с клубникой

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Робота на клубнике
Робота на клубнике / Бізнес-Схід - ИА "Вчасно"

Тут пошла волна, что в Польше не хватает сборщиков клубники. Обычно на эту поденную работу приезжали украинцы, и никогда не было проблем.

Люди собирали клубнику, им поляки платили хорошие деньги, люди деньги переводили или привозили домой на Родину, в Украину, и все шло своим чередом.

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Но не тут-то было.

Об этой супер выгодной Бизнес Нише прознали наши бизьнесмены. Они купили или взяли в аренду у поляков земли с плантациями клубники, и решили, что прихватывать себе меньше, чем 300% прибыли, – не солидно. Не по-пацански.

И стали платить нашим людям копейки. А кто ж на копейки поедет?

И вот агро-сутенеры забили в колокола тревогу, что некому собирать клубнику.

Так ведь и рабами наши крестьяне, и тем более интеллигенты, которые оказались временно без работы дома, быть не хотят.

Кстати, это к вопросу о будущей продаже наших сельхоз земель. Дьявол кроется в клубничке.

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Автор: Володимир Співаковський
Теги: Новини політики Новини України Гроші Публікації Новини Польщі
Джерело: Владимир Спиваковский
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