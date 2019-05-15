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      Почему в больших городах катастрофическая нехватка школ и детских садов?

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      В Украине не хватает школ и детских садов: в чем проблемы и как ее решить?
      В Украине не хватает школ и детских садов: в чем проблемы и как ее решить? / Фото из открытых источников

      Если говорить об образовательной инфраструктуре, то в Украине есть две кардинально противоположные проблемы – в сельской местности и в городах.

      В селах большинство школ малокомплектные, с низким уровнем образования, где часто один учитель преподает сразу несколько предметов. И 30% таких школ надо оптимизировать (именно поэтому появились опорные школы).

      В городах же катастрофически не хватает мест в школах и детсадах. В большей степени это касается больших городов. Примерно 50% школ в них них переполнены (учится более 27 детей в классах), дети ходят на учебу в 2 смены (а бывает, что и в 3!). Обе проблемы надо решать. Но сейчас хочу обратить внимание именно на города.

      Школи України

      Читайте также: Проблемы в архитектурно-строительном контроле требуют полного реформирования всей системы

      Темпы строительства в Украине, в частности жилищного, растут. И это хорошо. НО! Существует проблема – диспропорция между темпами строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры – а именно детских садов и школ.

      Минрегион недавно проанализировал материалы градостроительной документации на местах. Результат анализа – тенденция нехватки школ и детских садов прослеживается почти во всех областных центрах Украины. Наихудшая ситуация – в Ровно, Чернигове, Луцке, Тернополе и Киеве.
      Информация для этого анализа предоставлялась нам областными администрациями и по нашему мнению она не является достаточно реалистичной. По факту она еще хуже. И данные Института Образовательной Аналитики это подтвердили – анализ средних школ показал, что проблема переполненных классов и обучения детей в 2 смены существует во всех областных центрах Украины.

      дбн

      Могу привести примеры для наглядности (в цифрах всегда понятнее). В Одесской области ЖК "7 небо", это под Одессой. Расчетное количество жителей там – 10 тыс человек, потребность мест в садиках – 350, в школах – 1300 мест. По факту – ближайшие школы расположены только в Одессе, без обеспечения необходимой пешеходной доступности. Или ЖК "София" в Вишневом, где количество жителей составляет около 30 тыс. Расчетная потребность в детских садах – 1,1 тыс  мест, в школах – 4 тыс мест. А по факту обеспечено в 7 раз меньше мест в садиках и в 6 раз меньше – в школах.

      дбн

      ЖК "Манхэттен" в Киеве приблизительно на 4 тыс жителей. Здесь потребность мест в детсадах составляет 150, а в школах – около 500. При этом все расположенные рядом школы уже преполнены. Кроме того, все они находятся в небезопасной доступности – поскольку комплекс размещен между двумя магистралями.

      То есть, во всех этих примерах нарушаются требования Государственных строительных норм! Расчетное обеспечения количества мест в учреждениях дошкольного и школьного образования на 1000 жителей, согласно утвержденным нормам, должно составлять 38 мест в детских садах и 135 мест в школах. Но эта норма в большинстве случаев не соблюдается.

      Субъекты градостроительства, часто игнорируя требования законодательства, даже не предусматривают в составе проектной документации объекты социнфраструктуры.

      Почему? Какие основные проблемы привели к этому?

      - Отсутствует актуальная градостроительная документация и контроль соответствия детальных планов территорий генплана населенных пунктов.
      - При точечной застройке в центральных частях городов и в условиях существующих жилых массивов отсутствуют свободные участки для строительства школ и садов. К примеру, норма размера земельного участка для городской школы составляет не менее 1,4 га.
      - Градостроительные условия и ограничения выдаются с нарушениями – это злоупотребление главных архитекторов городов – должностных лиц органов местного самоуправления. Не редко градостроительные условия и ограничения огни выдают по старому градостроительному ДБН. Тогда как новый ДБН "Планирование и застройка территорий" действует уже с 1 сентября 2018!

      В итоге имеем катастрофическую диспропорцию между темпами строительства жилья и социнфраструктуры.

      Что же с этим делать?

      Министерство разработало план мероприятий для решения этих проблем. Он был недавно представлен на Координационном совете по вопросам реформирования образования. И некоторые его пункты, касающиеся ДБН (государственных строительных норм) уже выполнены.

      Мы приняли абсолютно новые строительные нормы по планированию и застройке, в котором есть четкие нормы по размещению и необходимому количеству школ и детских садов. Также уже вступил в действие ДБН по дошкольным учебным заведениям, которым мы разрешили размещать на первых этажах жилых домов небольшие детские садики. Кроме того, контроль выполнения ДБН мы тоже усилили.

      Подробнее об этом и тех шагах, которые планируем еще делать, напишу в следующем блоге.

      Читайте также: Что такое паевое участие в инфраструктуре населенных пунктов и почему это нужно отменить?

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      Автор: Лев Парцхаладзе
      Теги: Новини політики Новини України Публікації ДБН
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