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      Почему у русских проблемы с алкоголем?

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      Алкоголизм и Россия / Фото из открытых источников

      В путинской России тотальный алкоголизм называют национальной самобытностью, а безысходность – стабильностью.

      Сложная и важная тему —  почему в соседке-России люди так много пьют. Я постоянно встречаю в СМИ какие-то "аналитические статьи" о том, что за последние годы в России стало меньше алкашей и в целом люди стали меньше пить, но действительность говорит об обратном, и для этого достаточно посмотреть на сводку новостей из любого российского города – преступления, совершенные на почве опьянения, составляют там по-прежнему крайне высокий процент. Иногда под воздействием алкоголя люди вытворяют какие-то дикие, невообразимые в своей бессмысленности вещи...

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      Я много думал над тем, почему люди в России так много бухают – и как мне кажется, я нашел ответ на этот вопрос. Разумеется, нельзя назвать какую-то одну причину пьянства в такой большой стране, как Россия – и все же у всех причин (семейных, бытовых, личных) есть один главный корень.

      Почему же в России люди так много пьют?

      Не буду долго томить читателей и сразу скажу о главной причине российского пьянства – по-моему мнению, такой причиной является безысходность. Не спешите говорить "да ну, это все фигня, причина в другом", а сперва послушайте.

      Безысходность – составное понятие, которое включает в себя целый комплекс внешних факторов, которые человек изменить не в состоянии – плохой климат, уничтоженная инфраструктура, вороватость властей, бедность (иногда доходящая до нищеты), общее отсутствие жизненных перспектив. И если с плохим климатом бороться невозможно, это просто данность – то остальные составляющие российской безысходности можно отнести к антропогенным факторам, которые напрямую зависят от людей.

      Что думает человек, каждый день выходя из дома и наблюдая вот такую картину? Как вы думаете, добавляет ли жизненного вдохновения картина заваленной мусором помойки, которая говорит о полном коллапсе коммунальных служб в городе?

      мусорка

      Что ощущает мать, дети которой каждый день выходят поиграть вот на такой детской площадке? Это больше похоже на разрушенный многолетними войнами Афганистан, чем на "великую нефтяную державу", которой позиционирует себя Россия.

      двор

      Или вот такой двор. Как вы думаете, кто вероятнее всего вырастет в таком дворе – Илон Маск или обычный совковый алкоголик? Чур, гадать до трех раз.

      совок

      Что думают люди, глядя вот на такой "ремонт" дороги? Все разворовано, денег хватило на два ведра асфальта, высыпанного в грязь двумя строителями-алкашами.

      россия

      "Улыбнись" – говорит россиянам ободранный совковый казарменный забор, но между строк читается – "Напейся! Ничего не изменить!"

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      Россия

      Что думают те, на глазах у которых разверзаются земные недра, поглощая машины, дома и людей? Это пока что еще не кара небес, а кара гнилой советской инфраструктуры – под землей лопаются давно сгнившие трубопроводы, откуда неделями хлещет вода, образовывя огромные промоины.

      россия дороги

      Таких промоин очень много по всей России – некоторые образуются прямо в прямом эфире во время съемок каким-нибудь видеорегистратором. Недавно в Пензе в подобной внезапно возникшей промоине заживо сварились два человека...

      россия

      О чем думает вот эта мать с детьми, в буквальном смысле слова таскающая детей через какие-то руины, словно город только что бомбили? С кем воевал этот город, на какой-такой неизвестной войне?

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      россия дети и мать

      Добавляют ли позитива вот такие дворы? За почти тридцать лет, прошедших с момента падения совка, здесь не поменялось ровным счетом ничего – разве что все сгнило и обветшало. А, нет – появилась дешевая пропагандистская надпись "двор мечты". Вам не страшно?

      россия двор

      О чем думает человек, каждый день видя из окна такой пейзаж? Хочешь не хочешь – а рука сама потянется к стакану.

      россия

      В общем, по моему глубокому убеждению – именно тотальная безысходность и тлен окружающей действительности и являются главной и основной причиной того, что россияне так много пьют. Пьют от невозможности что-то изменить, от невозможности как-то повлиять на окружающую действительность, сделать ее лучше.

      В путинской России тотальный алкоголизм называют национальной самобытностью, а безысходность – стабильностью. Такой пейзаж стабильно будет у тебя за окном еще сотню лет. Ничего не изменить. Смирись.

      Такие дела.

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      Автор: Максим Мирович
      Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Публікації Алкогольний ринок Алкоголь
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