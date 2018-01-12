Подарунки від держави: чому деолігархізація не зачепила Ахметова

Вже не перший і не другий рік в Україні відбувається так звана деолігархізація. Та чомусь вона мало зачіпає найбагатшого українця Ріната Ахметова.

Рінат Ахметов – загадкова і непублічна фігура. Дуже рідко, але інколи його все ж можливо побачити і почути. Наприклад, коли він дає інтерв’ю про футбол і свій улюблений клуб "Шахтар". Але спробуйте знайти його особисті коментарі про формулу "Роттердам+", його надприбутки та переговори з президентом – нічого не вийде.

Ахметов – непублічна фігура

Напередодні Нового року, Ахметов все ж розповів аналітичній газеті "Дзеркало тижня" про свої прогнози і очікування на 2018-й рік. Він би дуже хотів, щоб Україна стала сильною державою. Для цього за словами бізнесмена потрібне стабільне економічне зростання.

І я хочу сказати, що наша група робитиме усе для економічного росту країни,

– запевнив видання Ахметов.

Не знаю, як щодо усієї країни, але особисто у Ріната Ахметова точно стабільне економічне зростання.

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Кілька днів тому агентство Bloomberg опублікувало черговий рейтинг найбагатших людей світу. У списку з 500 прізвищ є лише один українець, і це, звісно, Ахметов. Причому, за даними Bloomberg, станом на 10 січня український олігарх покращив свої позиції, піднявшись з 439-го на 393-е місце у списку. Тобто більше, ніж на 40 сходинок. Агентство оцінило бізнес-імперію Ахметова майже у 5 мільярдів доларів.

Попри втрату підприємств на окупованій території, фінансові позиції Ахметова не послаблюються. І держава робить усе можливе, щоб зберегти його вплив. У олігарха в Україні останнім часом лише позитивні новини.

Попри важке економічне становище України, справи у Ахметова не погіршились

Так, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, у січні схвалила механізм виплати боргів енергогенеруючим компаніям. Більшу частину суми – майже 1,5 мільярда гривень – отримають компанії Ахметова. Погашати цей кредит будуть споживачі, тобто ми з вами, сплачуючи за електроенергію по підвищенним тарифам.

І це вже не перший подарунок від держави Ахметову. Найбільш відомий презент теж електро-енергетичний – скандальна формула "Роттердам+", яка з’явилися у квітні 2016 року і дала можливість компаніям Ахметова отримувати додаткові 20% доходів.

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Ситуація з цією формулою одночасно і комічна, і драматична. З одного боку, відкрито її захищати чиновники не хочуть. Навпаки, навіть оточення президента долучається до критики і підозр у корупції.

Генеральний прокурор Юрій Луценко, виступаючи у парламенті у травні, прямо сказав, що ця формула несе "корупційну загрозу". Коли я влітку брала інтерв’ю у прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, він взагалі перепитав, а що ця формула досі працює? Тобто топ-політики роблять вигляд, що або не знають, або не дуже схвалюють надприбутки Ахметова.

Національне антикорупційне бюро розпочало розслідування. Але на якому етапі воно перебуває, наразі невідомо.

Зазначу тільки, що телеканал "Україна", який належить Ахметову, регулярно обливає брудом антикорупціонерів і НАБУ. Там виходить серія спеціальних репортажів. Наприклад, випуск від 22 грудня називався "Слідами антикорупціонерів". Цей ніби-то викривальний фільм мало чим відрізняється від російської пропаганди.

Не знаю, чому канал Ахметова так відкрито виступає проти НАБУ. Можливо тому, що йде розслідування "Роттердам+", а можливо і просто тому, що Ахметов зацікавлений у збереженні старої і звичної для нього політичної, олігархічної і корупційної системи в країні.

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Він вміє домовлятися із будь-якою владою, але теж без зайвих свідків. У 2016 році, президент під час прес-конференції підтвердив журналістам, що Ахметов дійсно приходив до нього на Банкову, але лише для того, щоб запросити його на футбольний матч. У це складно повірити, судячи з блискавичної історії успіху Ахметова в останні роки.

У парламенті у олігарха теж є група підтримки. І це не тільки депутати "Опозиційного блоку", але й лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко, який симпатизує бізнесмену.

Негативні сигнали для Ахметова надходять лише із закордону. Нещодавно кіпрський суд заморозив 820 мільйонів доларів олігарха по справі продажу "Укртелекому". Це проблемна для бізнесмена компанія і стара невдала інвестиція. Але, як показує багаторічна історія ведення бізнесу Ріната Ахметова, якщо він десь щось і втрачає, потім він так само десь і на чомусь заробляє. І це важко назвати деолігархізацією.

Переконана, що і без підтримки держави, кредитів за рахунок населення і нових формул Рінат Ахметов залишиться у списку найбагатших українців. І може тоді здісниться його мрія про економічне зростання країни.