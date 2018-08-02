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Подарунки від Sony: ігри Mafia 3 та Dead by Daylight можна отримати безкоштовно

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Ігри Mafia 3 та Dead by Daylight можна отримати безкоштовно
Ігри Mafia 3 та Dead by Daylight можна отримати безкоштовно / unsplash

Компанія Sony опублікувала список відеоігор, які роздаватимуться безкоштовно підписникам сервісу PlayStation Plus в серпні. Серед них опинилася провальна гра 2016 року Mafia 3, яку жорстко розкритикували ігрові журналісти та зненавиділи гравці всього світу.

Про це повідомляє Polygon.

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Хоча, Mafia 3 має своїх відданих фанатів, яким сподобалася гра в дусі гангстерських бойовиків. Загалом, якщо кому і було шкода витратити гроші на цей провальний проект, то зараз його можна отримати абсолютно безкоштовно і дати грі ще один шанс.

Трейлер гри Mafia 3 –дивіться відео

 

Окрім Mafia 3, Sony подарує власникам PlayStation 4 непогану гру Dead by Daylight, який є втіленням фільмів жахів 1980 років. Власникам PlayStation 3 дістануться дві гри – Bound by Flame і Serious Sam 3: BFE, а любителі портативної PS Vita отримають Draw Slasher і Space Hulk.

Всі перераховані вище проекти стануть доступні для завантаження в перший вівторок місяця – 7 серпня.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Інтернет Sony PlayStation Ігри
Джерело: 24 Канал
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