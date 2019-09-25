Податкові новації коштуватимуть металургійній галузі 8,5 млрд гривень, – Біленький

Податкові новації коштуватимуть металургійним підприємствам 8,5 мільярда гривень.

Про це заявив в ефірі 24 каналу голова Федерації металургів України Сергій Біленький.

"У разі, якщо буде ухвалений закон 1210 у тому вигляді, в якому він є зараз, то за уточненими підрахунками це буде коштувати галузі близько 8,5 млрд грн. Такі витрати ми нічим не зможемо компенсувати, будемо змушені скорочувати експорт, виробництво, робочі місця та інвестиційні програми", – зазначив Біленький.

Крім того, якщо урядовці та депутати не погодяться із зауваженнями промисловців і все одно наполягатимуть на ухваленні закону 1210 у першому читанні, внести зміни до наступної редакції буде фактично не можливо,

– зауважив голова Федерації металургів.

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За його словами, знайти порозуміння із авторами законопроєкту 1210 щодо підвищення рентних платежів на видобуток залізної руди з 8 до 10% та збільшення податкового навантаження на продукти переробки на засіданнях робочої групи поки що не вдається. Попри це розглянути доповнення до Податкового кодексу парламентарі мають вже наступного тижня.