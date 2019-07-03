Подерв’янський матюками зреагував на законопроект про дематюкацію

Український автор сатиричних п’єс та художник Лесь Подерв’янський, який полюбляє використовувати гостре слівце, цим же гострим слівцем прокоментував проект закону про боротьбу з матюками у публічному просторі.

Законопроект "Про протидію лихослів'ю" або ж про дематюкацію мови зареєструвала в Раді нардеп Ольга Богомолець. Він передбачає штрафи за матюки у публічному просторі для ЗМІ та тих, хто матюкається.

Читайте також: Подерв’янський виведе свої матюки в офшори: реакція соцмереж на законопроект про дематюкацію 18+

"За дорученням Леся Подерв’янського передаю всім українським ЗМІ, яких у відповідь на прохання про коментар щодо антиматюкового закону метр послав наха*уй", – написав у Facebook від імені митця журналіст Айдер Муждабаєв.

Тут потрібно заборони не слова, а предмети та дію – х*й, п*ду та є*ся. І все буде добре,

– мовиться в коментарі Подерв’янського.

Хто такий Лесь Подерв’янський? Український художник, автор сатиричних п'єс. П'єси написані суржиком із використанням нецензурної лексики. У них Подерв'янський колоритно змальовує проблеми сучасного суспільства: радянські реалії ("Цікаві досліди", "Утопія", "Дох*я масла"), життя богеми ("Пі*дєц", "Місце встрєчі ізменіть ніззя, бл*дь!", "Сноби", "Нірвана…"), міжнаціональні конфлікти ("Кацапи", "Гамлєт, або Феномен дацького кацапізму"…), абсурдність життя ("Рух життя або Динамо", "Іржик").



У 2011 році на сцені київського кінотеатру "Кінопанорама" була поставлена епічна трагедія Подерв’янського "Павлік Морозов". А наступного року в київському "Кристал-холі" відбулась прем'єра вистави "Сни Васіліси Єгоровни". Вона складається з 7-ми п'єс Подерв'янського: "Васіліса Єгоровна і мужичкі", "П'ять хвилин на роздуми", "Мєсто встрєчі ізмєніть ніззя, б…", "Діана", "Нірвана, або Альзо шпрех Заратустра", "Остановісь, мгновєніє, ти прекрасно" та "Король Літр".

Дивіться відео 18+ про те, як матюкаються українські політики: