19:31
3 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КАНАДА АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шоколадка Лукашенка для Путіна. Міністерство сміттєоборони РФ
      Вєсті Кремля
      21:23, 2 липня
      Вєсті. UA: Самка Богомолець відгризатиме язика. Качиний тест для суддів
      Вєсті.UA
      19:16, сьогодні
      Як Труханов і Ко купили приміщення для мерців за 150 мільйонів з бюджету: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАНАДА АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Подерв’янський матюками зреагував на законопроект про дематюкацію

      582
      Лесь Подерв’янський прокоментував законопроект про дематюкацію
      Лесь Подерв’янський прокоментував законопроект про дематюкацію / Styler.rbc.ua

      Український автор сатиричних п’єс та художник Лесь Подерв’янський, який полюбляє використовувати гостре слівце, цим же гострим слівцем прокоментував проект закону про боротьбу з матюками у публічному просторі.

      Законопроект "Про протидію лихослів'ю" або ж про дематюкацію мови зареєструвала в Раді нардеп Ольга Богомолець. Він передбачає штрафи за матюки у публічному просторі для ЗМІ та тих, хто матюкається.

      Читайте також: Подерв’янський виведе свої матюки в офшори: реакція соцмереж на законопроект про дематюкацію 18+

      "За дорученням Леся Подерв’янського передаю всім українським ЗМІ, яких у відповідь на прохання про коментар щодо антиматюкового закону метр послав наха*уй", – написав у Facebook від імені митця журналіст Айдер Муждабаєв.

      Тут потрібно заборони не слова, а предмети та дію – х*й, п*ду та є*ся. І все буде добре,
      – мовиться в коментарі Подерв’янського.

      Хто такий Лесь Подерв’янський? Український художник, автор сатиричних п'єс. П'єси написані суржиком із використанням нецензурної лексики. У них Подерв'янський колоритно змальовує проблеми сучасного суспільства: радянські реалії ("Цікаві досліди", "Утопія", "Дох*я масла"), життя богеми ("Пі*дєц", "Місце встрєчі ізменіть ніззя, бл*дь!", "Сноби", "Нірвана…"), міжнаціональні конфлікти ("Кацапи", "Гамлєт, або Феномен дацького кацапізму"…), абсурдність життя ("Рух життя або Динамо", "Іржик").

      У 2011 році на сцені київського кінотеатру "Кінопанорама" була поставлена епічна трагедія Подерв’янського "Павлік Морозов". А наступного року в київському "Кристал-холі" відбулась прем'єра вистави "Сни Васіліси Єгоровни". Вона складається з 7-ми п'єс Подерв'янського: "Васіліса Єгоровна і мужичкі", "П'ять хвилин на роздуми", "Мєсто встрєчі ізмєніть ніззя, б…", "Діана", "Нірвана, або Альзо шпрех Заратустра", "Остановісь, мгновєніє, ти прекрасно" та "Король Літр".

      Дивіться відео 18+ про те, як матюкаються українські політики:

       

      blog_ava
      Похорон військової Ірини Шевченко у Херсоні: фото та відео прощання
      сьогодні
      6173
      Теги: мовне питання Українська мова Новини України Новини політики Ольга Богомолець Законодавство Законопроект про дематюкацію Новини культури
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Бізнес у США та Україні: 7 головних відмінностей
      сьогодні , 19:01 Бізнес у США та Україні: 7 головних відмінностей
      Яніна Ткачук 748
      Операции ВСУ по уничтожению российского комплекса разведки пройшла блестяще: детали
      сьогодні , 19:00 Операции ВСУ по уничтожению российского комплекса разведки пройшла блестяще: детали
      Юрій Бутусов 512
      Купити квартиру у Львові: як змінились ціни на житло у місті від початку року
      сьогодні , 18:31 Купити квартиру у Львові: як змінились ціни на житло у місті від початку року
      368
      Як вирішувати питання тарифів: програми партій, які йдуть у Раду
      сьогодні , 18:00 Як вирішувати питання тарифів: програми партій, які йдуть у Раду
      Інна Жолобович 201
      Чи буде новий парламент протистояти Медведчуку
      сьогодні , 17:30 Чи буде новий парламент протистояти Медведчуку
      Олександра Дрік 328
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук