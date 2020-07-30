Львівщина лідирує за кількістю нових хворих на COVID-19. Водночас Україну хочуть поділити на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони. У якій з них опиниться Львівщина та що це змінить для мешканців області – читайте далі.

Заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень в ефірі 24 каналу розповів, що Львівська область після поділу України може перебувати на межі жовтої і помаранчевої зони.

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Грень пояснив, що такого висновку вони дійшли після попередніх підрахунків. "Після дотримання процедурних питань ми будемо приймати рішення у частині конкретних зон і обмежень", – сказав він.

Що робитиме влада, якщо виникнуть протести через обмеження

Тарас Грень заявив, що підтримує ідею поділу країни на карантинні зони. За його словами, це дає чіткі критерії і повноваження. Обласна влада розуміє, що Львівщина може потрапити у зону, у якій є певні обмеження по роботі бізнесу. Якщо потрібно буде знову закривати спортивні зали чи інші заклади – можуть виникнути протести підприємців, які вже були.

"В нас було багато протестів, але ми розуміємо, що висловлювати свою громадську позицію – це право людей. Ми зобов'язані їх вислухати і вкотре озвучити позицію влади і донести її до людей", – сказав Грень.

За будь-яких умов чіткіші критерії, повноваження і вертикаль в боротьбі з COVID-19 – це перевага,

– запевнив заступник облдержадміністрації.

Він зауважив, що у разі виникнення протестів вони намагатимуться шукати компроміси.

Яка ситуація з COVID-19 на Львівщині

У Львівській області майже 10 тисяч хворих на COVID-19. Зокрема, за останню добу виявили 131 нових випадків. Попри це, Тарас Грень розповів, що динаміка – стабільна.

"Нас задовольняє динаміка, адже вона є відносно стабільна. Звісно, нас не задовольняє кількість виявлених хворих, але це вже системна робота і не влада, а ми всі разом через дотримання санітарно-епідемічних заходів можемо зупинити COVID-19", – пояснив Грень.

Коли ми говоримо про загальну картину – так, цифри великі, значні. Однак якщо говорити про динаміку росту чи спаду – ситуація контрольована,

– зауважив заступник Львівської ОДА.

Що означатимуть карантинні зони

► Червона зона

Жорсткий карантин. Обмеження схожі на ті, які в Україні діяли на початку епідемії (наприкінці березня та на початку квітня). Ресторани не можуть працювати, громадський транспорт не їздить.

► Зелена, жовта та помаранчева зони

У цих зонах уряд буде обмежувати лише певну діяльність. Варто зазначити, що економіка працюватиме, але з дотримання протиепідеміологічних вимог. Як пояснив заступник міністра охорони здоров’я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, у жовтій зоні працюватиме все, однак, наприклад, у супермаркети можна буде заходити одній людині на 10 квадратних метрів.



Україну поділять на 4 зони / Інфографіка 24 каналу