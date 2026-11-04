"Обслуговував перших осіб у Росії": медіа розкрили дані про вивезеного з Борщагівки

У Петропавлівській Борщагівці 2 листопада з пункту дислокації до лікарні забрали 36-річного Андрія Кулешова. Журналісти з'ясували, що чоловік перебував у СЗЧ, а до 2022 року роками жив і працював у Росії.

Як з'ясувало видання hromadske після розмови зі свідками та правоохоронцями, чоловіка вивезла з території пункту дислокації жінка в медичній формі Валентина Молода. Джерела медіа у війську та силових структурах зазначили, що затриманий раніше залишив військову частину.

Які подробиці?

За словами міністра внутрішніх справ Івана Вигівського, загалом із цієї будівлі госпіталізували чотирьох бійців. Двоє з них перебували в СЗЧ, включно з Кулешовим, а ще двоє були нещодавно мобілізованими й мали невдовзі вирушити на базову загальновійськову підготовку.

Сама Валентина Молода стверджує, що приїхала на виклик родички військового, яка нібито побачила її прямі трансляції в мережі.

Я стояла на Майдані шість днів. Відстоювала інтереси, щоб Конституція не на "стопі"… Підійшла до мене дівчинка, яка підтримала мене, – одна. Потім вона мені зателефонувала й сказала, що "у моєї сестри знаходиться чоловік там у стані… І кожного дня привозять людей, вчора привезли з пов'язкою на голові,

– заявила вона журналістам.

Життя в Росії та поїздки через кордон

Андрій Кулешов народився в Донецьку й до 2014 року здобував освіту за спеціальністю програмування в технікумі, місцевому університеті та академії Шаг. Також він працював інженером-програмістом на Донецькому міському молочному заводі № 2.

За даними аналітичної платформи YouControl, у 2011 році Кулешов виступив співзасновником громадської організації Громадянська сила. Його партнер у цій структурі Костянтин Лавров згодом зазнав кримінального переслідування через протести проти комерційної забудови в Донецьку.

Після початку збройної агресії у 2014 році Кулешов виїхав до Росії та працював офіціантом у закладі Accademia в Новоросійську. У своєму резюме на російському ресурсі він окремо акцентував на досвіді з "обслуговування заходів за участю зірок та перших осіб держави".

Витоки з баз даних Росії свідчать, що в серпні 2021 року його контакти фігурували в замовленнях служби Яндекс.Еда на Рубльовці в Підмосков'ї. У період із 2015 по 2021 рік він щонайменше 20 разів перетинав кордон або лінію з окупованими територіями в обох напрямках.

Мати чоловіка Тетяна підтвердила розслідувачам, що син тривалий час жив у Росії і приїхав назад в Україну у 2022 році. Вона зазначила, що не володіє подробицями його мобілізації та обставинами перебування в Петропавлівській Борщагівці через давню відсутність зв'язку.

Провокація під Києвом та обрання запобіжного заходу

Нагадаємо, раніше ми писали, що біля орендованої військовими будівлі спалахнули заворушення через неправдиві заяви про нібито масове утримання та побиття мобілізованих.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, Валентині Молодій вручили підозру в перешкоджанні діяльності Сил оборони та несанкціонованому поширенні відомостей про підрозділи. За інформацією прокурорів, підозрювана також пропонувала вивозити людей з військових об'єктів на спецтранспорті за 107 тисяч гривень.