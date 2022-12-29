Події в Карабаху схожі до війни в Україні, бо Азербайджан теж бореться за свої землі, – Чаленко

Азербайджан продовжує підтримувати Україну не словом, а ділом. Наперердодні Нового року понад 170 підписників телеграм-каналу Azfront в містах Баку, Сумгаіт і Гянджа за короткий термін зібрали понад 40 тисяч євро.

Ці гроші витратили на закупівлю 15 промислових генераторів, повідомляє 24 канал. Техніку вже передали в Україну та встановили в населених пунктах Харківщини, де критична інфраструктура найбільше постраждала від атак агресора.

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Як Азербайджан допомагає українцям

Побороти Україні енергетичну кризу Азербайджан допомагає і на офіційному рівні. Після перших же ракетних атак на критичну інфраструктуру уряд прийняв рішення про передачу нашій країні необхідного обладнання.

"Станом на зараз це вже 122 генератори і 45 трансформаторів, які передані централізовано. При цьому, щоб їх передати, не треба було робити жодних донорських конференцій, ніяких заяв, достатньо було буквально однієї телефонної розмови міністрів енергетики України та Азербайджану, щоб протягом двох тижнів необхідне обладнання вже опинилося в нашій країні", – зазначив політолог Ігор Чаленко.

Азербайджан передав Україні генератори / Ілюстративне фото Shutterstock

Загалом Азербайджан матеріально підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Ще у лютому 2022 року передали понад 130 тонн медикаментів та медичного обладнання. А під час української паливної кризи, азербайджанська державна нафтова компанія безкоштовно направила понад 200 тисяч літрів різних видів палива та ще понад тисячу тон медикаментів.

Крім цього, наші союзники оплатили відновлення школи в Ірпені та прийняли в реабілітаційних центрах Баку та Габали 58 українських дітей.

Конфлікт в Карабаху можна порівняти з війною в Україні не за масштабом, але за суттю, – Чаленко

На думку фахівців, Азербайджан, як ніхто інший, розуміє Україну, бо також вже багато років намагається викорінити сепаратизм, породжений Росією.

Ми бачили як проросійські ставленики в тому ж самому Донбасі намагалися розхитувати ситуацію, робили все, щоб встановити контроль через конфлікт у регіоні. Те саме зараз робиться в Карабаху, де російський ставленик, ще й мільярдер, пан Рубен Варданян, був призначений "головою уряду" невизнаного Карабаху і керує сьогодні сепаратистами, – наголосив Чаленко.

Політолог стверджує, що конфлікт в Карабаху можна порівняти з війною в Україні не за масштабом, але за суттю. У нас було незаконно анексовано Крим і частину Донбасу, так само й Азербайджан втратив 20% своєї території у 1990-х роках. Проводить експерт аналогію й з різнею у Бучі, адже в азербайджанському селі Ходжали в 1992-му вбили 500 мирних мешканців.

Як і українці, мільйони азербайджанців були вимушені покинути власні домівки та стати біженцями. А 2 роки тому, коли карабаський конфлікт відновився, понад 80 населених пунктів Азербайджану були також під ракетними обстрілами. І в обох конфліктах сторону агресора підтримує Іран, забезпечуючи як Росію, так і Вірменію боєприпасами.

Ми зараз боїмося, що Іран передасть ракети росіянам, які будуть атакувати Україну. Та сама ситуація відбулась із передачею 600 ракет сепаратистам у Карабаху. Схожа ситуація зараз із передачею іранських безпілотників для використання Вірменією, – підкреслив Ігор Чаленко.

Водночас нині все частіше намагаються показати, що саме Азербайджан є агресором. Зокрема, нещодавно у ЗМІ звинувачували місцевих екоактивістів, які нібито безпідставно перекрили автомагістраль, що веде у Вірменію з міста Ханкенді. Головною ж причиною є протест проти експлуатації золотих родовищ на азербайджанській території, що підконтрольна нині військовими Росії, ствердує політолог.

"Автомагістраль перекривають виключно для військової техніки. Ця ситуація сьогодні фабрикується паном Варданяном, який намагається показати всьому світові, що нібито Азербайджан є якимось агресором", – додає експерт.

На думку політолога, повномасштабна війна в Україні та нинішня ситуація в Карабаху має бути під пильним контролем Заходу, аби не допустити ще більшого посилення конфліктів. А Україна та Азербайджан і надалі повинні підтримувати один одного, адже це держави з проактивною позицією, на боці яких міжнародне право.

Ігор Чаленко про допомогу Азербайджану Україні – дивіться відео