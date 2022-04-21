Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк підбив підсумки 2 місяців війни. Він зауважив, що, розв'язавши війну, Кремль показав, що зовсім не розуміє, як влаштований світ у 2022 році.
Зауважте Розв'язавши цю війну, Кремль показав, що зовсім не розуміє, як влаштований світ у 2022 році.
Російська влада провела майстер-клас із багатоходівочок, або як переграти в шахи самих себе. Як наслідок – повна політична та економічна ізоляція,
– зауважив Подоляк.
Загалом він наголосив, що за цей час:
- Україна – об'єднана;
- Захід – консолідований;
- проросійські лобісти не мають майбутнього;
- "Північний потік-2" закрили назавжди;
- війська Росії зазнали тисячних втрат.
- економіка країни-агресорки пробила дно.
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