Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк підбив підсумки 2 місяців війни. Він зауважив, що, розв'язавши війну, Кремль показав, що зовсім не розуміє, як влаштований світ у 2022 році.

Зауважте Розв'язавши цю війну, Кремль показав, що зовсім не розуміє, як влаштований світ у 2022 році.

Російська влада провела майстер-клас із багатоходівочок, або як переграти в шахи самих себе. Як наслідок – повна політична та економічна ізоляція,
– зауважив Подоляк.

Загалом він наголосив, що за цей час:

  • Україна – об'єднана;
  • Захід – консолідований;
  • проросійські лобісти не мають майбутнього;
  • "Північний потік-2" закрили назавжди;
  • війська Росії зазнали тисячних втрат.
  • економіка країни-агресорки пробила дно.

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