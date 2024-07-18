У Зеленського прокоментували відхід з Урожайного

Усі рішення щодо відступу чи атак на позиції ворога ухвалюють військові. Їхні дії є правильними.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що рішення щодо відступу чи атак на позиції ворога ухвалюють в Генштабі і далі вниз по вертикалі. Військові праві у своїх рішеннях.

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Чого не вистачає на фронті

Як наголосив Подоляк, військові чітко знають ситуацію, враховуючи обсяг зброї, яку Україна отримує від міжнародних партнерів.

Одним з основних завдань є те, аби Україні вдалося закрити небо над лінією фронту. Росія має значну кількість літаків, які запускають близько 5 – 6 тисяч керованих авіабомб щомісяця. До цього варто додати артилерію, дрони та іншу зброю.

Треба дозакрити небо над лінією фронту. Бо там Росія має тотальну перевагу. Якщо не прибрати російські літаки, то складно розраховувати на ефективні наступальні операції,

– сказав Подоляк.

Розв'язати проблему з російською тактичною авіацією допоможуть винищувачі F-16. Однак варто розуміти, що 5-10-15 одиниць цих літаків не допоможуть суттєво вплинути на ситуацію на лінії фронту. Потрібна кількість – близько 130.

Тоді окупантам буде гірше з погляду знищених ресурсів чи мобілізованих. Хотілося б, щоб рішення про передачу тієї чи іншої зброї ухвалювали швидше. Як тільки на фронті будуть зміни, які пов'язані з використанням суттєвої кількості тактичної авіації, тоді будемо говорити про інші результати кожного дня,

– сказав Подоляк.