Російська пропаганда діє й за океаном: Подоляк відповів, як Україна будує комунікацію зі США

Росія намагається вплинути на позицію США щодо війни в Україні. Київ робить усе можливе, аби розвіяти усі побрехеньки країни-агресорки.

Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що Україна завжди доносить Сполученим Штатами чіткі задокументовані факти. Так США чудово розуміють, що насправді відбувається на полі бою.

Дивіться також ЗСУ звільняють Дніпропетровщину, росіяни наближаються до Слов'янська: як змінилася лінія фронту за тиждень

Якою є позиція США?

За словами Подоляка, Дональд Трамп пришвидшив хід процесів на різних напрямках. Зокрема й щодо війни в Україні. Але не варто забувати, що у кожної країни є свої інтереси. Відповідно не варто сильно емоційно реагувати на ті чи інші заяви того ж Трампа.

Зрештою Сполучені Штати мають намір і надалі тотально домінувати у світі. При цьому вони хочуть витрачати на це менше коштів.

В рамках будь-якої взаємодії зі Сполученими Штатами треба говорити не лише про вигоди, які отримує Україна. Наприклад, продаж ракети до ППО. Але треба й пропонувати вигоди для США. Вони мають розуміти, що будуть вигравати. Хтось каже, що та ж угода про рідкоземельні метали трошки цинічно виглядає. Ні, це не цинічно. На жаль, глобальний політичний процес влаштований таким чином, що країни дбають про свої інтереси. Вони не дивляться на світ нашими очима,

– сказав Подоляк.

Як Росія намагається впливати на інформаційний простір?

Росія ж продовжує вкладати кошти, які вони отримають від продажу нафтогазових ресурсів, у війну. Паралельно там посилено працюють над підкупом еліт різних країн.

Вони займаються корупцією, пропонуючи участі в різних схемах або дають місця в наглядових радах держкорпорацій. Так само Росія працює з журналістами, пропонуючи їм доступ до певної інформації для створення реноме,

– розповів Подоляк.

Єдина "зброя" проти цього – це прозорість та фактаж. Саме на цьому Україна й орієнтується в комунікації зі Сполученими Штатами.

Мирні переговори: останні новини