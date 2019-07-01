Подорож замість випускного: чому одинадцятикласники відмовляються від традиційних святкувань

Подорож замість випускного. Усе частіше одинадцятикласники обирають насичену мандрівку Європою, а не звичне застілля на випускний вечір. Бюджет такої тижневої поїздки інколи навіть менший, аніж вартість традиційного святкування.

Випускники школи-гімназії "Шептицьких" у Львові лише декілька днів тому повернулися з Італії. Подорож тривала дев’ять днів. ЇЇ організували замість традиційного випускного.

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"Я не уявляю собі кращого випускного, ніж був цей. Ми собі в Італії поспівали, потанцювали і робили все те саме, що можна робити в кафе. Ці спогади, які ми маємо тепер, залишаться до кінця життя в наших серцях", – розповіла випускниця школи-гімназії "Шептицьких" Настя.

За дев’ять днів ми були в горах зі снігом, купалися в морі, відвідали дуже класний парк розваг, дивилися на гарну архітектуру різних міст. Це все яскраві враження. Тут кожен день, як окремий, й це неймовірні враження. Я б ніколи не проміняла цю поїздку на один вечір в ресторані,

– додала випускниця Софія.

Така дев’ятиденна італійська подорож обійшлася випускникам по 350 євро. А традиція їздити за кордон у гімназії існує вже понад десяток років.

Це вже сімейна традиція, я б сказала. Батьки і діти не розглядають навіть інших варіантів, – пояснила заступниця директора школи-гімназії "Шептицьких" Марта Мартиненко.



Випускниці

Перейняли таку ідею і в ліцеї "Сихівський". Половина випускників зібрались та поїхала до Амстердама. За шість днів подорожі заплатили 220 євро.

Спочатку не усі підтримали, бо думали, що це буде дорого. Але потім ми почали про це спілкуватись і все більше і більше людей схилялося до думки, що треба їхати, а не йти просто в ресторан. В результаті ми два дні тому приїхали з нашої подорожі, – розповіла випускниця ліцею "Сихівський" Катерина Лалак.



Подорож замість випускного

До такої тенденції серед випускників вже пристосувалися і туристичні агенції й мають відповідні пропозиції.

Це традиційний автобусний тур. Напрямки можуть обиратися будь-які. В основному це класичний: Прага, Дрезден, Краків. Або щось з вищим бюджетом – це може бути Париж, Берлін, Амстердам,

– пояснила директорка турбюро Анна Ніколаєва.

Семиденний тур коштуватиме до 300 євро, а подорож на чотири дні можна знайти і за сто. Натомість бюджет традиційного випускного без врахування витрат на одяг, зачіску та макіяж в середньому обійдеться 6-7 тисяч гривень.