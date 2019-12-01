Подорожчання кави у світі: прогноз для України

Підвищення цін на каву - світовий тренд. У листопаді 2019 вона зросла на рекордні 23% у порівнянні із жовтнем. Якщо у жовтні фунт (0,45 кг) кави продавався за 0,93 долара, то у листопаді - вже за 1,15 долара.

Незважаючи на різке здорожчання, загальні ціни на каву, за останніми даними, падають. Вісім років тому, наприклад, ціна за фунт становила цілих 3 дол.

Є кілька причин цьому фактору. По-перше, погані врожаї у одного з трьох найбільших експортерів арабіки - Гондурасу.

Гондурас Країна у Центральній Америці. Переживає п’ятирічну посуху, яка знищує врожаї та плантації. Глобальне потепління та підвищення загальної температури додає проблем. Це може призвести до зменшення біорізноманіття і, через це - до мінімізації вибору кави. Вчені вважають, що 60% зі 124 видів кавових рослин - на межі вимирання. Більше 100 видів ростуть у тропічних лісах, включаючи ⅔ кави, яку вживають люди. До 2028 року половина видів можуть зникнути.

Другою причиною зростання цін можна назвати ріст попиту на каву по всьому світу. За останніми даними, люди на планеті випивають до 2 млрд чашок за день. Експортна індустрія зараз оцінюється у 20 млрд дол., але більшість кави виробляють країни, що розвиваються, а не лідируючі економіки світу.

Кава в Україні: зростання імпорту та любов до натуральної

Україна постійно нарощує імпорт кави. За даними 2018 року, наша країна наростила його на 11%. Ринок складає майже 9,5 млрд дол.

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Імпорт зростає останні 5 років: якщо у 2014 році було поставлено 24 262 тон кавових виробів, то у 2018 - вже 39 794 т/рік, тобто на 15 532 тонн більше. За наявними на 2016 рік даними, найбільше кави Україна імпортує з Польщі - 6360 тонн. На другому місці - Німечччина з 4288 тоннами. Варто зазначити, що Україна мало імпортує кави безпосередньо з країн, де вона виробляється. Наприклад, імпорт з Гондурасу складає лише 231 тонну, з Колумбії - 251 тонну, з Ефіопії - 188 тонн. Тобто це купівля вже обробленої кави.

Українці - далеко не лідери у споживанні кави поза домом. Середньостатистичний українець випиває близько 100 чашок кави на рік не вдома, тоді як лідери рейтингу - Німеччина - 772 чашки.

В Україні все більшої популярності набуває натуральна кава, яка займає близько третини ринку. Її споживання за минулий рік за даними USDA (Міністерства сільського господарства США) зросло на 12%. Все інше приходиться на більш дешеву розчинну каву - вона коштує 3-4 гривні, у той час як натуральна - до 10 грн - і на молочні суміші та інші додатки. Консалтингові фірми вважають, що ринок продовжить розвиватися, у 2019 році очікується ріст на 5-7%.