Подорожчання вантажних залізничних перевезень викличе зростання цін в Україні, – економіст

"Укрзалізниця" планує збільшити вартість вантажоперевезень. Залежно від тарифних рівнів, подорожчання складе від 10 до 49%, що сильно вдарить по українському експорту і цінами на продукти в країні.

Озвучене залізничним монополістом рішення серйозно сколихнуло не тільки вітчизняний бізнес, а й Американську торговельну палату, пише в своєму матеріалі "Обозреватель".

На думку економіста Ярослава Жаліло, наведену в матеріалі, питання зміни тарифів "Укрзалізниці" може вплинути на зростання цін в країні. Саме тому потрібно підходити до таких рішенням акуратно, з урахуванням як внутрішнього ринку, так і зовнішніх інвестицій.

У нинішній ситуації, на думку економіста, "Укрзалізниці" потрібно створити прозорий механізм ухвалення рішень.

Різко проти ініціативи "Укрзалізниці" виступила Американська торговельна палата. На думку бізнес-асоціації, тарифи повинні бути економічно зумовленими і встановлюватися під контролем державного регулятора – Національної комісії з питань транспорту (НКРТ).

Проблеми з УЗ визнає міністр інфраструктури Володимир Омелян. У бесіді з OBOZREVATEL він підкреслив, що компанія-монополіст працює як типова африканська країна.

"Без оздоровлення компанії – це дорога в нікуди. Насправді це підхід типовою африканської країни – в поганому сенсі. Коли люди готові платити в 2-3 рази більше, тому що альтернативи у них немає. Цим шляхом іде УЗ, постійно підвищуючи тарифи і НЕ модернізуючи компанію", – вважає Омелян.