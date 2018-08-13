Подорожі Україною: визначні місця Сумщини, які вражають красою

До Дня Незалежності України 24 канал підготував пізнавальний спецпроект про найцікавіші місця в кожному регіоні країни. Сьогодні розповімо, що варто побачити на славній історичній землі Сумської області.

Сумська область з давніх-давен славиться своєю багатою історією. Заселення території сучасної Сумщини почалось близько 15 тисяч років тому, а вже з III століття до нашої ери тут почали проживати землеробсько-скотарські племена, поселення та курганні могильники яких досліджують досі. Згодом територію Сумщини населяло слов’янське плем’я сіверян, яке потім стало частиною могутнього державного утворення – Київська Русь.

Більше регіонів у спецпроекті: Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити

Окрім щонайменше 80 давньоруських городищ, існували і великі міста, які згадуються в давньоруських літописах, зокрема в найвидатнішій пам'ятці Київської Русі "Слово о полку Ігоревім": Путивль, Ромни, Вир, В'яхань, Попаш, Глухів і Зартий. Незважаючи на те, що територія Сумщини була справжньою ареною для міжкнязівських війн у XII ст., історичний регіон зміг вистояти навалу монголо-татарської орди, входження у Річ Посполиту та навіть стати частиною української держави в роки гетьманування Богдана Хмельницького.



Сумська область: які місця варто відвідати

До сьогодні сумчани пишаються своїми знаменитими регіонами, які містять не одну історичну пам’ятку тих часів. Глухівщина, Конотопщина, Роменщина, Кролевеччина згодом увійшли до складу Гетьманської України, а південно-східна частина підпорядковувалась Слобожанщині. Після Конотопської битви у XVII столітті між гетьманом Іваном Виговським та Кримським ханатом, а згодом і після боротьби гетьмана Івана Мазепи з російським царем Петром I, столицю Гетьманської України було зруйновано (м. Батурин, Чернігівщина), і новою столицею стає місто Глухів.



Фонтан у Сумах

На одному з останніх етапів формування Сумської області Катерина II у XVIII столітті скасовує гетьманську владу на Лівобережжі та поширює на територію сучасної Сумщини адміністративно-територіальний поділ Російської імперії. Сумська область утворюється у 1939 році.

Після невеличкого екскурсу в історію Сумщини, який повинен знати кожен, пропонуємо розповісти, які ж саме пам’ятки природи та архітектури зберегла територія одного з найстаріших регіонів України.

Суми

Невеличке місто в межах України та достатньо населене в межах Сумської області – місто Суми, сьогодні є адміністративним центром регіону. Місто лежить на берегах річки Псел, у яку впадає річка Сумка. У Сумах проживає понад 250 тисяч осіб.

Місто, яке спочатку видається зовсім непримітним, насправді містить багато цікавих місцинок для хорошого проведення часу. Найперше, куди варто завітати, це до знаменитої сумської альтанки, – саме вона є символом обласного осередку. Розташована архітектурна пам’ятка біля Сумського краєзнавчого музею, а її творцем став сумчанин Матвій Щавельов, уродженець Курської губернії, який служив у земській управі креслярем. Дослідники вважають, що її збудували ще на початку ХХ століття.



Знаменита сумська альтанка

Відомо, що наприкінці XIX століття геологи із Санкт-Петербурга хотіли на місці альтанки видобувати нафту, однак там її не знайшли. Згодом виявилось, що поклади нафти розміщені в містечку Охтирці, а не в Сумах, однак місце для свердління залишилось. Після цього чоловік племінниці Івана Харитоненка Йосиф Ліщинський накрив свердловину залізною плитою та збудував на цьому місці альтанку, а навколо неї облаштував власний сад.

Також у Сумах неможливо не помітити "Сотню" – саме так називають невелику територію, на якій вдало розмістились як сучасні заклади для відпочинку, так і історичні пам’ятки. Серед них – Спасо-Преображенський собор (XVIII століття). Окрім неї, у місті можна знайти декілька церковних споруд, збудованих не одним століттям раніше, зокрема Воскресенська церква, яка є відмінним взірцем козацького бароко кінця XVII – початку XVIII століть.



Спасо-Преображенський собор на "Сотні"

А якщо ви плануєте мандрівку Сумами не на один день, то внесіть у свій путівничок ще такі місця: Сумський краєзнавчий музей, Парк культури та відпочинку імені Івана Кожедуба, нагробні пам’ятники на могилах членів родини Харитоненків на міському кладовищі, а також Будинок-музей Антона Чехова, в якому свого часу проживав письменник.

До наступних туристичних та маловідомих місць Сумщини варто доїжджати маршрутними таксі з районних або обласних центрів. Також через деякі села та міста курсують електрички.

Церква Святої Трійці

Село Пустовійтівка в Роменському районі на перший погляд може здатись зовсім непримітним місцем для затятого мандрівника, але його історія та пам’ятки, які збереглись до сьогодні, справді ваблять своєю автентичністю. Одна з найвизначніших будівель, яку варто відвідати – це церква Святої Трійці, збудована ще у 1773 році і відтворена на початку XXI століття. За інформацією старовинних документів, власним коштом її збудував останній кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський.



Церква Святої Трійці

Свого часу він збудував не одну церковну споруду, зокрема у місті Ромни – Покровську церкву, яку зруйнували більшовики. Над церквою Святої Трійці в минулому столітті теж познущались, однак за ініціативи екс-президента України Віктора Ющенка, який вважає Петра Калнишевського своїм далеким родичем, у 2006 році її відновили. Самому ж Калнишевському у Пустовійтівці також збудували величний пам’ятник.

Пам'ятник мамонтові

Ні, скелет справжнього мамонта ви тут не побачите, але пам’ятник на його честь ви відвідати зможете. Саме в селі Кулішівка Недригайлівського району було виявлено кістяк доісторичної тварини в 1840-х роках під назвою "Mammuthus trogontherii" (степовий мамонт).



Пам'ятник мамонтові

Оригінальний пам’ятник складається з чотиригранної металевої стелли, на гранях якої вказаний 1841 рік. На пам’ятнику зображений барельєф мамонта, а також згадується інформація про археологічну знахідку та її цінність для історії. Така архітектурна пам’ятка автора Івана Калениченка була зведена першою у світі на честь доісторичного велетня і також стала нагадуванням про ще одну знакову подію – в цьому місці проходив кордон між Росією і Річчю Посполитою.

Крейдяні гори

Якщо ви втомилось від надмірно туристичних місць України, то крейдяні гори, або ж "сумська Швейцарія" у селі Могриця Сумського району вас однозначно зачарує. Раніше на місці гір був кар'єр з видобутку крейди, а тепер – це чудове місце для романтичних прогулянок та фотосесій.



Крейдяні гори

Місцеві мешканці зазначають, що у крейдяних горах можна знайти так звані "чортові пальці", тобто скелети головоногих молюсків белемнітів, які є дуже схожими на сучасних кальмарів. Що цікаво, поблизу села також виявлене городище і селище сіверян, які проживали у VIII-X століттях, а також знайдено курганний могильник.

Круглий двір

Дивовижна фортеця "Круглий двір" (XVIII ст.) у місті Тростянець свого часу використовувалась як стайня, склад та навіть театр. У 1749 році її збудувала родина Надаржинських. Сьогодні ж там розташоване чудове місце для проведення екскурсій у стінах споруди, а ще там часто відбуваються різні музичні фестивалі.



Круглий двір

Будівля овальної форми має чотири трьох'ярусні вежі, а по периметру всієї території розміщені одноповерхові володіння. Внутрішній двір садиби-фортеці як колись, так і зараз використовується для різних показових урочистостей під відкритим небом. "Круглий двір" також є невід’ємною частиною системи підземних ходів та має окремі виходи до панського дому і Благовіщенської церкви.

Трьоханастасіївська церква

Остання точка у мандрівці Сумщиною – це Трьоханастасіївська церква у місті Глухів, колишній гетьманській столиці України. Ще у 1884 році її збудували місцеві жителі Терещенки на місці погорілого дерев'яного Воскресенського храму. Будували храм за зразком Іллінської церкви у Суботові (збудованої у 1653 році за наказом гетьмана Богдана Хмельницького), а вже сьогодні вона нагадує Володимирський собор у Києві (збудований у 1862–1882 рр).



Трьоханастасіївська церква

Храм витерпів чимало бід: пожежі, руйнування комуністів та пограбування. Незважаючи на це, його відреставрували та висували на участь в конкурсах "Сім чудес України" та Сумщини, а сьогодні до нього приходять помолитися сотні вірян Глухова.

І це ще далеко не всі цікаві куточки Сумщини, які варто відвідати. Досліджуйте "глибини" мережі, цікавтесь інформацією в місцевих та знайомих із Сумського регіону та вирушайте на пошуки маловідомих туристичних місць, які вас однозначно здивують!

Фото: Україна Incognita, LiveJournal, фото з відкритих джерел