Подорожі Україною: захоплюючі місця Івано-Франківщини, у які хочеться повертатись

До Дня Незалежності України 24 канал підготував спецпроект про наймальовничіші куточки кожного регіону нашої батьківщини. До вашої уваги – дивовижні місця Івано-Франківщини, які не залишать вас байдужими.

Івано-Франківщина – чи не найбагатша область на видовищні місця. Для любителів здорового та активного відпочинку – найвищі гори України, крижані водоспади та мальовничі високогірні села.

Більше регіонів у спецпроекті: Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити

А для екстремалів тут знайдуться сплави бурхливими гірськими річками, природний скеледром з давньою історією, чудові гірськолижні комплекси, кінні прогулянки та різноманітні траси для стрімкого спуску на велосипеді.

І не менш захоплюючими та комфортними будуть подорожі для сімей з дітьми. Одним словом – атракції на будь-який гаманець і на будь-який смак.



Івано-Франківська область: які місця варто відвідати

Івано-Франківськ

Місто, яке зараз носить ім'я славетного каменяра Івана Франка, було засноване у 1662 році.

Тут багато цікавих місцин, а ще – є велике мальовниче озеро, на берегах якого люблять відпочивати місцеві жителі. Одне з найвідоміших місць міста – фонтан Яйце перед міською ратушею.

Туристам розповідають історію про те, що воно з'явилось після того, як Янукович впав тут від удару "тупим твердим предметом" в голову, який виявився яйцем.



Івано-Франківськ з висоти пташиного польоту

На Майдані Шептицького є дві основні пам'ятки архітектури – Собор Святого Воскресіння Христового, побудований на початку 18 століття та Колегіальний фарний костел Пресвятої Діви Марії, який є найстарішою спорудою Івано-Франківська.

Ну і звісно "стометрівка" – фактично, другий після площі Ринок, центр міста, улюблене місце відпочинку місцевих, де вирує справжнє життя. Що цікаво, довжина вулиці складає не 100, а майже 500 метрів.

Чорногора

Чи не найбільше цей регіон манить найвищими горами України, які стоять на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Саме через двотисячники Чорногірського хребта більшість людей сюди і їдуть.

Бребенескул (2035 м), Петрос (2020 м), Ребра (2001 м) та Піп Іван Чорногорський (2028 м), на якому є руїни старої ще довоєнної польської обсерваторії.



Обсерваторія на горі Піп Іван Чорногірський

До гірського масиву належить і найвища гора України Говерла (2061 м). На чорногірському хребті можна зустріти чимало тварин, більшість з яких занесені до Червоної книги України. Одне з найвищих високогірних озер України теж тут. Озеро Несамовите розлилось на висоті 1750 м над рівнем моря.

А навесні любителі рафтингу з'їжджаються у село Дземброня, аби сплавитися по Чорному Черемошу, гірською річкою довжиною у 87 кілометрів.

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Дивовижний світанок у Карпатах – відео Антона Бородавки

Водоспади Франківщини

Саме тут розташовані кілька наймальовничіших водоспадів України. У Богородчанському районі Івано-Франківщини у каньйоні можна побачити справжнє диво природи – Манявський водоспад, який вважається одним із найвищих в Україні та найвищим у Карпатах – висота сягає близько 20 метрів.

Вода тут спадає кількома каскадами, а біля його підніжжя сформувалося невеличке озерце, в якому неодмінно треба скупатися.

Окрім того, неподалік від водоспаду є усамітнений монастир Манявський скит, який у XVII столітті заснував виходець з Афону монах Йов Княгиницький.

Каскадний і один з найповноводніших водоспадів – Пробій – можна побачити у місті Яремче, розташованому на березі річки Прут. Висота падіння води становить 8 метрів.



Каскадний водоспад Пробій у Яремчі

Якщо вже приїхали на водоспад, гріх не глянути на архітектурні пам'ятки міста — Іллінську церкву, церкву Іоанна Милостивого і ресторан "Гуцульщина", побудований без єдиного цвяха.

Водоспад Женецький Гук утворився на потоці Женець біля сіл Микуличин і Татарів у післявоєнні роки внаслідок повені. Вода вільно падає з висоти 15 метрів.

Скелі Довбуша

Біля села Бубнище розташований скельно-печерний комплекс "Скелі Довбуша", названий на честь ватажка опришків (учасники селянського повстанського руху) Олекси Довбуша.

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Неповторні форми величезних скель, гігантських каменів, у яких ви неодмінно побачите химерні образи різних істот. Висота деяких сягає 80 метрів.



Скелі Довбуша оповиті низкою легенд

Місцеві жителі розповідають, що кожна скеля відображає частину тіла Довбуша. Кожна зі скель має свою незвичну назву: Голець, Колобок, Австрійка, Парус, Тюльпан, Бівачка, Броненосець та Шуршун.

Також неподалік від скель є Мертве озеро. За легендою, саме тут Довбуш ховав свої скарби. А ще тут можна відвідати таємниче місце під назвою "Чортова ущелина", 20 см завширшки. Згідно з легендою, той, хто пройде через неї – позбудуться гріхів.

Карпатський трамвай

Вигодська вузькоколійна залізниця в Карпатах поблизу смт Вигода була побудована ще у XIX столітті – для вивозу деревини з гір.

Нині вона особливо популярна серед туристів, адже побачити неймовірні пейзажі гір з потяга – неабияке задоволення. Карпатський трамвай довезе аж до Мізунських порогів – каскадного водоспаду.



Маршрут карпатського трамвая пролягає наймальовничішими місцинами

Косівський базар

У місті Косів є легендарний Смоднянський ринок, куди їдуть з усіх куточків країни, аби відчути гуцульський колорит на повну та знайти стародавню вишиту сорочку своєї мрії.

Для дітлахів тут теж знайдуться особливі гостинці – солоні сирні коники та домашні півники-лизуни.



Косівський базар вражає своїм колоритом

Буковель

Гірськолижний курорт Буковель – найбільший гірськолижний курорт України, на якому налічується близько 60 найрізноманітніших трас. Для дітей ще й діє каток та сноутюбинг.

Оскільки тут використовують снігові гармати – за гарне покриття для спорядження взимку можете не турбуватися.

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У літній сезон тут можна повправлятись на скеледромі, покататися у спеціально обладнаному велопарку з трасами різної складності. А ще тут є величезне озеро, дитячий клуб і розважальний центр та багато інших розваг.

А якщо подорожуєте власним авто, то дорогою до Буковеля у селі Поляниця можна побачити незвичайну архітектурну споруду – Перевернуту Хату.



Гірськолижний комплекс "Буковель" має траси як для новачків, так і для професіоналів

Віадуки Ворохти

У селищі Ворохта є 2 з 6 українських віадуків. Обидва мають понад 100 років. Кам'яний арковий міст через річку Прут є одним з найстаріших та найдовших кам'яних віадуків Європи.

Довжина архітектурного дива становить 200 метрів. А збудували його у 1895 році за часів Австро-Угорської імперії полонені італійці.



Віадук у Ворохті є одним з найстаріших у Європі

Коломия

Коломия славиться відомим на весь світ Музеєм писанок, виконаним у формі величезного великоднього яйця висотою у 14 метрів та діаметром 10 метрів.

У музеї можна побачити унікальні давні писанки не тільки України, але й з США, Канади, Чехії, Франції, Індії, Китаю, Єгипту та інших країн.



Музей писанки у Коломиї

Фото: Guide.karpaty