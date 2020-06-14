У Київській області під Борисполем 10 червня легковий автомобіль врізався у припарковану фуру. У страшній автотрощі загинув полковник Командування Повітряних сил ЗСУ Микола Романов та його дружина Тетяна.

Романови загинули 10 червня

Авто Романових врізалося у фуру. Її водій припаркувався всього за декілька хвилин до трагедії та пішов до магазину. Коли він повернувся, то вже побачив моторошне видовище, інформує Obozrevatel.

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У жахливій ДТП вдалось вижити лише собаці. Подружжя Романових загинуло на місці, травми були несумісними з життям.



Тіла Романових з авто діставали рятувальники / Фото Київ Оперативний

У подружжя залишилось двоє дорослих доньок та онуки.

Що відомо про полковника Миколу Романова

Микола Романов – досвідчений військовий. Починав службу у Німеччині, згодом його перевели в Узбекистан.

Служив у Генштабі, представляв повітряні сили з дислокацією у Вінниці та Києві.

Романов був інтелігентним, розумним і дуже стриманим. Повітряні сили в усіх країнах відрізняються тим, що тут служать найкращі військові. Він був дуже освіченим і зваженим,

– повідомив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат.

Багато часу полковник приділяв родині та онукам. Відвідував Чехію, адже там живе одна з дочок подружжя.

"Ми разом долали всі тяготи нашого життя у віддалених гарнізонах, жили як одна сім'я, і в радощах, і в злигоднях. Доля звела їх разом із Тетяною, вони любили одне одного і разом пішли. Коля приїхав до нашого гарнізону лейтенантом, був чесним, порядним і дуже життєрадісним", – повідомила виданню Людмила Кричко.



Полковник Микола Романов / Фото Obozrevatel

Микола та Тетяна Романови / Фото Obozrevatel

Дивіться відео з місця моторошної ДТП: