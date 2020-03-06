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      Подружжя бізнесменів добудувало поверх в історичній будівлі Києва: розгорівся скандал

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      Будинок під номером 17, що на вулиці Антоновича в центрі Києва, вважається пам'яткою архітектури. Два роки тому подружжя бізнесменів Сподіних захопило горище, а згодом добудувало над ним ще один поверх. І весь цей час через незаконну забудову страждають сусіди внизу.

      "Лився бетон, лився кип'яток. Вони перед зимою не встигли зробити перекриття і тут сніг лежав", – пригадав представник власника зруйнованої квартири Михайло в коментарі 24 каналу.

      До слова Забудовник повинен знести 4 поверхи скандального "будинку-монстра" в Києві

      Коли мешканець зруйнованої квартири змушений був з'їхати, горе-сусіди розпочали ще агресивніші роботи на горищі. Місяць тому суд постановив припинити незаконне будівництво, але після цього – ремонти лише активізувались.

      "За три дні вони знесли повністю дерев'яну стелю. Всі будуть молитись, що воно не завалилось", – пояснив представник власника зруйнованої квартири.


      Подружжя бізнесменів добудувало поверх в історичній будівлі / Скріншот з відео


      Бізнесмени повністю знесли дерев'яну стелю / Скріншот з відео

      Коли сусіди викликали поліцію, то ремонт припинявся, але лише на кілька годин. Аби зрушити історію з мертвої точки, Михайло зробив розголос у соцмережах. Відгукнулись представник районної держадміністрації та член комісії КМДА з резонансних забудов. У міській адміністрації пояснили, що про цю забудову знають. Але інспектори державно-архітектурної будівельної інспекції кілька разів не змогли потрапити до надбудови.

      Під час зйомок сюжету надзвичайникам зламали замок та прорвались на горище. Там якраз перебували 4 робітників. Один вирішив тікати по дахах, але поліція його впіймала.


      Поліція затримала робітника, який вирішив втекти / Скріншот з відео

      Найголовніше завдання надалі – через суд добитися, аби цю надбудову таки демонтували. Однак процес знесення може розтягнутися на роки. Бо ж бізнесмени Сподіни так легко не здадуться. Сусіди кажуть? oj ці люди мають гроші, і будуть щосили доводити свою псевдо правоту в судах.

      Що робити в такій ситуації: поради експертів

      Експерти зазначають, якщо у вашому будинку щось надбудовують, одразу бийте на сполох.

      • Якщо це пам'ятка архітектури – повідомити ДАБі України.
      • Якщо ні – інспекторам на місцях.
      • А ще необхідно поскаржитись місцевій владі, викликати поліцію та надати розголосу ситуації.


      Кому необхідно повідомити про незаконні забудови / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: КМДА Скандальні забудови Новини нерухомості України Новини нерухомості Новини Києва Новини України
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