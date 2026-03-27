Але замість парку для ветеранів та інших мешканців, місто ризикує отримати чергові гектари комерційного бетону. За сприяння, а точніше – мовчазної капітуляції міської влади, цей останній зелений клаптик віддали в оренду підприємцю для реалізації комерційних інтересів. Історія цієї ділянки – це болючий приклад того, як реальні потреби громади роками "зливалися" у владних кабінетах і судах. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Хронологія втрати: від зеленої зони до будівельного майданчика

Те, що відбувається зараз, не є раптовою помилкою. Це результат планомірного наступу на права містян, який триває понад 20 років.

За генеральним планом міста від 2001 року ця територія була офіційно закріплена як зона зелених насаджень. Втім, у 2011 році укладається договір оренди з ТОВ "РВЦ "Гаразд" (підприємець Костянтин Бородайко) на 4 гектари, і цільове призначення вже цинічно звучить "будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, категорія: до земель житлової і громадської забудови "для будівництва громадської забудови".



Цей простір і навколо – вищезгадана зелена зона поруч із дамбою міського озера / Фото надав автор

Далі починається найцікавіше – імітація боротьби. У 2018 – 2019 роках місто прогнозовано програє суди орендарю. Кульмінацією стає рішення суду в січні 2019 року, яке прямо зобов'язує Департамент містобудування внести зміни до генплану і віднести ці території до "для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови", відповідно, не вчиняючи перешкод підприємцю.

Замість того, щоб боротися за кожен сантиметр рекреаційної зони, міська рада підіймає білий прапор. У грудні 2019 року влада йде на ганебну мирову угоду з ТОВ "Розважально-відпочинковий центр "Гаразд". Місто добровільно бере на себе зобов'язання розробити містобудівну документацію під потреби бізнесу та укласти новий договір оренди на 12 років.

Фінальний акорд прозвучав 24 грудня 2020 року: місто віддало забудовнику залишок землі 2,82 гектара – в оренду до кінця 2032 року з переважним правом продовження.



Перегляд фільму усіма охочими просто неба під час боротьби за частину ділянки 1,1 гектара / Фото надав автор

Чи маємо ми право на мовчання?

Сьогодні ворог чинить тотальний екоцид нашої країни, випалюючи ліси та знищуючи екосистеми. На цьому тлі добровільне знищення власних зелених зон у глибокому тилу заради комерційної вигоди виглядає як злочин проти майбутніх поколінь. Ми не маємо права нехтувати простором, який потрібен для фізичного та психологічного відновлення людей.

Частину зеленої зони поруч громаді вже вдалося відстояти, але доля орендованих 2,8 гектара вирішується саме зараз. Забудовник не відмовляється від своїх намірів і готовий заганяти техніку найближчими місяцями.

Такі історії – не вирок, якщо громада не мовчить. Згадаймо Київ і боротьбу за Протасів Яр. Суть конфлікту там була схожою: нескінченні суди, тиск грошей і байдужість чиновників. Але громада на чолі з Романом Ратушним довела, що об'єднані люди сильніші за будь-якого забудовника.

Європейський шлях починається у твоєму місті

Ми декларуємо рух до Європейського Союзу. Але Європа – це не лише закони, ухвалені в парламенті. Це, перш за все, сильне місцеве самоврядування, реальне народовладдя та прямий діалог між владою і людьми.

Івано-Франківська міська рада досі має в руках юридичні та політичні інструменти, щоб розірвати цей договір оренди і зберегти зелену зону. Влада може це зробити, але зробить лише тоді, коли відчує потужний соціальний тиск.



Лавка виготовлена ветеранами як перший елемент вуличних меблів майбутнього парку / Фото надав автор

Я звертаюся до всіх українців: читайте, поширюйте, виходьте на діалог із владою. Якщо про цей прецедент знатиме вся країна, мешканці інших міст зрозуміють, що захищати свій комфортний простір – можливо і необхідно. Ваш голос сьогодні – це збережений парк для ветеранів і дітей завтра.

Подивитися на ділянку, яка опинилася під загрозою забудови, – можна тут.