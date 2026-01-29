14 нових житлових кварталів, понад мільйон квадратних метрів! Аеропорт уже подав позов проти Сокільницької сільської ради. Адже це загрожує не просто розвитку, а й подальшому функціонуванню найбільшого на Заході України летовища. Про це Любомир Зубач пише для Zaxid.net.

Історичні паралелі

Аеропорт Стейплтон відкрили недалеко від центру Денвера (США) 1929 року. І, звісно, він став головним аеропортом штату Колорадо. Минав час, місто росло. І в один історичний момент аеропорт взяли в облогу житлові квартали. Почалися скарги на шум, а отже, з'явилися певні обмеження району. Додайте неможливість розширення через забудову. І 1995 року приймають політичне рішення – аеропорт Стейплтон закривають.

Як ви думаєте, що тепер на місці колишнього аеропорту? – Сучасний житловий район.

Цей кейс – не одиничний випадок. Схожа історія і в Kai Tak Airport – колишнього головного міжнародного аеропорту Гонконгу. Він теж один з найвідоміших прикладів аеропорту, який "програв" житловій забудові.

Berlin Tempelhof Airport – теж серед тих, які закрили. Цей аеропорт опинився фактично всередині міста, оточений щільною житловою забудовою. Політичний тиск громади і як результат – у 2008 році аеропорт, відомий за історичними польотами братів Райт, закрили.

Не маємо права, щоб Львів поповнив цей список.

Хто такі Сокільники?

Сокільники – село, що межує зі Львовом на півдні. Воно настільки притулилося до Львова, що, наприклад, на вулиці Трускавецькій навіть самі мешканці достеменно не знають – проживають вони у Львові чи у Сокільниках.

Утім Сокільники гордо говорять те, що вони окрема громада, гонорово швидкими темпами забудовують багатоквартирним житлом сільськогосподарські угіддя. При цьому нема у Сокільниках своїх лікарень, очисних і громадського транспорту.

Зате щобудня є затори на в'їзді із Сокільників до Львова, бо ж зранку сокільничани їдуть на роботу до Львова, везуть своїх дітей у львівські садки і школи, а ввечері, відповідно, повертаються на села.

Це все зрозумілі процеси, що є в кожній агломерації великого міста. І з ними можна працювати. Якщо, звісно, є бажання в очільників громади. Але нещодавно у Сокільниках розпочалися дуже небезпечні процеси. Результат яких не просто загрожує комфорту та нормальному функціонуванню Львова. Це все ставить під удар львівське летовище – його подальшу роботу та розвиток.

А розпочалося все навіть не вчора і нині виглядає як спланована акція. Далі про те, як виглядає її логіка.

Крок 1

2019 рік. Всупереч здоровому глузду і фаховій методології під'єднати політичні сили та натиснути активними мітингами – і врешті таки вибити створення своєї Сокільницької ОТГ. При чому зроблено це було силами не провладної більшості, а однієї маленької, але гордої фракції.

Крок 2

Наступні 5 років. Забудувати села своєї ОТГ багатоквартирним житлом. У масштабах вийшло як 23 пасажирські термінали аеропорту "Львів". Звичайно, у цей час із інфраструктурою якось зовсім не склалося.

Крок 3

2025 рік. Розробити новий генплан сільської громади, яким передбачити забудову 150 гектарів (!) багатоповерхівками, з них третину – впритул до аеропорту. Попри дозволені шумові зони та здоровий глузд. Про погодження зі Львовом чи інтереси великого міста Сокільники взагалі "забули".

Щоб зрозуміти цинізм усієї оборудки, згадаймо, як і із якими гаслами створювали Сокільницьку громаду.

2019 рік. Завершення реформи адмінтерустрою. Спершу обласні посадовці відмовляють Сокільникам, бо це не відповідало методології та суперечило Конституції. Відтак під стінами Львівської ОДА з'явилися люди з плакатами.

"Село має лишитися селом", "Львів нас забудує" – ось були головні аргументи мітингувальників та їхніх лобістів у високих київських кабінетах. І врешті Львівська ОДА таки дає добро об'єднанню сіл Сокільники, Басівка та Годовиця у спільну територіальну громаду.

"Львів нас забудує"?

Ну із цим Сокільники успішно впоралися самі. За останні 5 років у Сокільниках збудували близько 50 житлових об'єктів загальною площею 925 710 метрів квадратних. На сьогодні у процесі будівництва в Сокільниках: котеджі, таунхаузи, дуплекси і звичайні багатоповерхівки на 5,6 і навіть 8 поверхів, бо суд скасував ДБНи, які забороняли будувати у селах хмарочоси.

Тисячі зданих квартир. Проте без необхідної соціальної та інженерної інфраструктури. Скільки за цей час збудовано шкіл, садків, лікарень і бібліотек у Сокільниках? Правильно, ніскільки.

"Село має лишитися селом"?

30 грудня 2024 року Сокільницька сільська рада затвердила внесення змін в генеральний план. У цій документації сокільницькі чиновники чесно визнають: очікують збільшення свого населення з 8 тисяч до 50-ти за якихось 20 років.

Друзі, але це вже буде аж ніяк не село, а цілий райцентр на межі Львова. А як же – "село має лишитися селом"? Чому такий розворот на 180 градусів? Сокільники вирішили стати неофіційним спальним районом Львова? То навіщо тоді їм своя – наголошу – сільська ОТГ?

Юридична розтяжка сьогодні

Сокільники генплан оновили. Із сусідами – Львовом і аеропортом це не узгодили. Зараз вся ситуація процедурно застрягла у Львівській райраді.

158 гектарів, які заплановані у селі під масштабну забудову, раніше кваліфікувались як такі, що за межами населеного пункту. Тепер їх Сокільники хочуть додати до меж свого населеного пункту. Навіщо, якщо вони й так є землями Сокільницької ОТГ?

Бо чинне законодавство дозволяє роздавати землі за межами населених пунктів винятково під сільське господарство. А от, щоб змінити цільове призначення земель, наприклад, щоб була змога їх забудувати, треба ці землі ввести в межі населеного пункту. І для реалізації такого плану Сокільникам потрібне рішення Львівської районної ради.

Міжнародний аеропорт "Львів" – це державне підприємство. Ні для кого не секрет, що летовище – критично потрібний об'єкт як у мирний час, так і під час війни. Зі зрозумілих причин.

Тим паче, не так давно у профільному міністерстві заявили про намір уряду збудувати вантажний термінал власне на отих територіях, на які Сокільники поклали оком.

Аеропорт уже подав позов до суду на Сокільницьку сільраду. Адже зміни до генплану села передбачають масштабну забудову в зоні акустичного впливу міжнародного аеропорту. Заплановані житлові квартали потрапляють у шумові зони з перевищенням допустимих норм.

Окремо в адміністрації аеропорту заявили, що затвердження змін до генплану створює ризик втручання в господарську діяльність держпідприємства та може призвести до вимушеного пониження категорійності аеропорту "Львів". А це, очевидно, суперечить інтересам держави та регіону.

Про критичність моменту

Я недарма почав з історичних прикладів у світі. Насправді всі загадані аеропорти були свого часу дуже потужними і знаковими для розвитку своїх міст і регіонів. Але в якийсь момент щось пішло не так – насправді там не передбачили можливості для стратегічного розвитку летовищ. Мовиться і про території про запас для збільшення злітних смуг, і про небажане сусідство багатоповерхівок – житлову забудову треба було обмежувати.

Зрештою, час і техніка не стоять на місці, щоразу прогрес рухає всіх уперед. А в часі війни ми взагалі не можемо спрогнозувати якихось певних подій. Утім планувати подальше життя точно мусимо, бо інакше – навіщо це все.

Ви можете подумати, що я драматизую, але видається, що для львівського аеропорту сьогодні саме та критична точка. Якщо ми дозволимо забудову в Сокільниках, то це буде безповоротний момент для летовища. І "повернімося до цього питання після війни" – швидше за все буде пізно.