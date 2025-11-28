Раніше Департамент охорони культурної спадщини погодив будівництво на цій території, а Київська міська рада дала дозвіл на передачу землі під забудову, пише 24 Канал з посиланням на соцмережі Дмитра Перова.

Дивіться також Кінець радянській системі: уряд оновив порядок визначення вартості будівництва

Як відбувалося судове засідання?

Прокурори зазначали, що під історичною лісопильнею можуть зберігатися цінні археологічні залишки, які свідчать про розвиток середньовічного Подолу. Тому проведення будівельних робіт може знищити унікальний шар давньої історії.

Однак суд відхилив ці аргументи. За словами Перова, суддя визнала, що карта археологічного поселення не містить конкретної адреси, тож вказівка на Турівську не може бути доказом.

Цікаво, що поруч, у дворі висить табличка, що ця територія належить до памʼятки археології, а її пошкодження – карається законом,

– зазначив у дописі Перов.

Як відреагували мешканці столиці?

Рішення суду посилило дискусії щодо збереження історичної забудови Подолу. У 2024 році профільна комісія Київради також підтримала будівництво житлового комплексу.

Активіст Дмитро Перов пояснив, що вирішальним аргументом стало те, що будівлю так і не внесли до реєстру пам'яток, тоді як відкриті кримінальні провадження щодо її руйнування комісія не врахувала.

Демонтаж лісопильні / Фото Дмитро Перов

Що відомо про будівлю лісопильні Сніжка?

Важливо! Історичну споруду на Турівській 29 а, зведену на початку 20 століття, новий власник почав демонтовувати ще до отримання необхідних дозволів. Це спричинило протести місцевих жителів й активістів.

У 2024 році правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом можливого незаконного знесення.

У КМДА пояснюють, що питання культурної цінності лісопильні не вивчалося через відсутність офіційних звернень. Також міська влада посилається на рішення десятирічної давнини, яким було дозволено знесення споруди.

Що відомо про пам'ятки архітектури в Україні?