Як лобісти забудови Сокільників додумались розв'язувати питання?

Нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13360. Авторства нардепа від Львівщини. Про це пише Любомир Зубач, інформує 24 Канал.

До теми Це буде колапс: як нова забудова загрожує Львову

Назва документа класично нецікава і вам нічого не скаже – "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо погодження документації із землеустрою". Але от зміст може бути дуже знаковим у сокільницькій історії.

Головне – цим законопроєктом пропонують вилучити із переліку суб'єктів, що погоджують проєкти землеустрою щодо встановлення меж адміністративно-територіальних одиниць. Мовиться про районні ради. Саме так.

Тобто такою собі правочкою до Земельного кодексу районну раду, в якій власне і "застрягло" потрібне для лобістів забудови Сокільників питання, хочуть обійти, прибрати з рівняння, викинути з процесу – назвіть це, як собі бажаєте.

Нагадаю, Сокільники прийняли свій генплан, в якому передбачили 5 кварталів багатоквартирної забудови на 136 гектарів. По межі зі Львовом, упритул до аеропорту. Аеропорт, зрозуміло у шоку, відтак зробив заяву, що це загрожує його діяльності.

Але для того, щоб Сокільникам реалізувати цей генеральний план, фізично розпочати забудову, потрібно прийняти технічне процедурне рішення – воно називається "збільшення меж населеного пункту". І воно зараз є в руках районної ради. Зазначу, що чергове засідання сесії заплановане вже на 30 вересня.

Варто пригадати, що після вибуху скандалу Львівська районна рада не поспішала з ухваленням рішення. Очевидно, це не входило в плани сокільницьких забудовників. У лобістів не було гарантії ухвалення рішення. І от як наслідок – законодавчий сюрприз із бажанням вилучити незручних районних депутатів з процесу.

Якщо хтось думає, що тихенько протягне це рішення, то розчарую: цього не буде. Бо, скажемо прямо – це ніякий не закон. Закон передбачає системне розв'язання тієї чи іншої проблеми. Тим часом цей випадок – це про відвертий лобізм: зміна, виверт закону, щоб вирішити чиєсь одиничне, бізнесове питання.

Наразі цей законопроєкт – всього-на-всього ініціатива на папері. Яка, окрім того, що є відверто лобістською, прямо суперечить Конституції України. Статті 140. Є також ще немало юридичних зауважень до цього проєкту. Але про це собі можете почитати, наприклад, у висновках науково-експертного управління апарату ВРУ.

Висновок один. Боротьба триває. Тільки з боку Львова – це питання захисту аеропорту і розвитку міста. А з боку Сокільників – це питання забудови та банальних заробітків на квадратних метрах.