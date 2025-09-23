Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на актуальні дані Держстату.
Скільки житла ввели в експлуатацію?
За даними Держстату, у першій половині 2025 року в Україні ввели в експлуатацію 51,5 тисячі квартир. Це на 6,7% менше, ніж торік. Загальна площа нового житла склала 4,27 мільйона квадратних метрів, що також на 6,4% нижче показника 2024 року. Водночас частка квартир у багатоповерхівках зменшилася з 69,8% до 67,1%.
Хто лідирує?
- Найбільше нового житла з'явилося у Київській області – 9 853 квартири, попри спад майже на 8%.
- На другому місці сам Київ – 7 380 квартир (мінус 22%).
- Третю сходинку зайняла Львівщина, де ввели 5 646 квартир, що на 8,9% більше, ніж торік.
Разом ці три регіони забезпечили майже половину всіх новобудов у країні.
Хто здивував?
Як пише Комітет будівельників України, справжнім проривом стала Одеська область: за пів року тут здали в експлуатацію 6 570 квартир – на 56% більше, ніж у 2024-му. Аналітики пояснюють це високим попитом на житло біля моря, інвестиціями у великі ЖК та поверненням переселенців.
Також стрімке зростання зафіксували у:
- Черкаській області (+51,6%),
- Миколаївській (+35,8%),
- Чернігівській (+24,4%),
- Тернопільській (+23,7%).
Де в Україні зараз будують найбільше квартир / Фото Unsplash
Де будівництво зупинилося?
Водночас низка регіонів показали різке падіння. Найгірша ситуація – у Харківській області (-40,4%), Житомирській (-37,7%), Запорізькій (-30,6%), Сумській (-29,1%) та Волинській (-27,2%). Причини – близькість до фронту, відтік населення та зменшення купівельної спроможності.
Що це означає для ринку?
- Експерти наголошують: падіння загальних обсягів будівництва не свідчить про кризу, а радше про перерозподіл сил. Київ поступово втрачає монополію, а нові "точки зростання" формуються у регіонах.
- За прогнозами, Київщина збереже лідерство, але її частка зменшуватиметься. Одеська область закріпить позиції нового центру житлового будівництва, а Львівщина стане потужним регіональним гравцем.
- Таким чином, карта українського ринку нерухомості стає більш багатополярною: будують уже не лише у столиці, а й у регіонах, які ще кілька років тому не мали значних обсягів новобудов.