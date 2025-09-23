Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на актуальні дані Держстату.

Дивіться також Як перевірити право власності на квартиру перед купівлею: на що звернути увагу

Скільки житла ввели в експлуатацію?

За даними Держстату, у першій половині 2025 року в Україні ввели в експлуатацію 51,5 тисячі квартир. Це на 6,7% менше, ніж торік. Загальна площа нового житла склала 4,27 мільйона квадратних метрів, що також на 6,4% нижче показника 2024 року. Водночас частка квартир у багатоповерхівках зменшилася з 69,8% до 67,1%.

Хто лідирує?

Найбільше нового житла з'явилося у Київській області – 9 853 квартири, попри спад майже на 8%.

На другому місці сам Київ – 7 380 квартир (мінус 22%).

Третю сходинку зайняла Львівщина, де ввели 5 646 квартир, що на 8,9% більше, ніж торік.

Разом ці три регіони забезпечили майже половину всіх новобудов у країні.

Бізнес продовжує доводити свою незламність. Попри війну, в Україні продовжується будівництво житла. Яскравим прикладом є системний девелопер РІЕЛ, який у 2024 році ввів в експлуатацію майже 2 тисячі квартир, а у 2025-му працює над проєктами загальною площею понад 500 тис. м². Завдяки девелоперу українці можуть здійснювати свої мрії про затишне і комфортне помешкання.

Хто здивував?

Як пише Комітет будівельників України, справжнім проривом стала Одеська область: за пів року тут здали в експлуатацію 6 570 квартир – на 56% більше, ніж у 2024-му. Аналітики пояснюють це високим попитом на житло біля моря, інвестиціями у великі ЖК та поверненням переселенців.

Також стрімке зростання зафіксували у:

Черкаській області (+51,6%),

Миколаївській (+35,8%),

Чернігівській (+24,4%),

Тернопільській (+23,7%).



Де в Україні зараз будують найбільше квартир / Фото Unsplash

Де будівництво зупинилося?

Водночас низка регіонів показали різке падіння. Найгірша ситуація – у Харківській області (-40,4%), Житомирській (-37,7%), Запорізькій (-30,6%), Сумській (-29,1%) та Волинській (-27,2%). Причини – близькість до фронту, відтік населення та зменшення купівельної спроможності.

Що це означає для ринку?