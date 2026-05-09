Грози, зливи та шквали накриють Україну: коли погіршиться погода і де

На вихідних 9 і 10 травня погодні умови в Україні будуть нестабільними і змінюватимуться під впливом атмосферних фронтів. У низці областей прогнозують дощі, місцями інтенсивні, а також грози.

Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

Де прогнозують негоду?

У суботу, 9 травня, синоптик прогнозує незначні короткочасні дощі для деяких північних та центральних областей, а також Прикарпаття і Карпат. Подекуди, за винятком центральних регіонів, вони супроводжуватимуться грозами.

У південних та східних областях переважатиме суха та тепла погода. Вітер рухатиметься змінними напрямками, здебільшого зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. У східних і південних регіонах від буде від 5 до 10 метрів за секунду.

У неділю, 10 травня, дощі прогнозують по всій території України. У північних, центральних та південних регіонах подекуди вони будуть значними, у східних подібні опади, ймовірно, навіть супроводжуватимуться шквалами.

В інших областях вітер також здебільшого рухатиметься змінними напрямками, зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. Грози накриють західні, а також Сумську, Дніпропетровську, Одеську та Миколаївську області.

Чи є нормальним повернення грози?

Зазначимо, що грози є досить характерним явищем для травня, оскільки це типова ознака переходу до теплого сезону. У цей період земна поверхня починає активно прогріватися, через що атмосфера стає більш нестійкою.

Водночас у повітрі накопичується волога. Саме поєднання теплого повітря біля поверхні землі та проходження атмосферних фронтів призводить до утворення купчасто-дощових хмар, які і приносять короткочасні дощі і грози.

Також такі умови можуть супроводжуватися шквалами та градом. Водночас зауважимо, що шквалами називають саме те короткочасне збільшення швидкості вітру, яке відбувається виключно під час сильних злив та гроз.

Якою буде погода невдовзі?

Попри теплу погоду, на вихідних в Україні очікується нетривале зниження температури повітря. За попередніми прогностичними оцінками, показники можуть знизитися на кілька градусів у порівнянні з попередніми днями.

Зауважимо, що згідно зі словами представниці Укргідрометцентру Наталії Птухи, вищезгадані явище не утримуватимуться на території України довго, оскільки 10 травня атмосферний фронт виходитиме через північний схід.

До речі, в інтерв'ю 24 Каналу розповідали, що заморозки на території Україні є малоймовірними до кінця першої декади травня через домінування теплої повітряної маси. Тому нічних знижень наразі не передбачають.