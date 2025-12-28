Хуртовини, ожеледиця і сильні шквали накриють всю Україну: попереджають про серйозну небезпеку

Синоптики показали попередження про небезпечні метеорологічні явища, які охоплять всі області України вже на початку тижня, а саме – у понеділок, 29 грудня. Очікується ожеледиця, сильні шквали вітру та хуртовини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр та обласні центри з гідрометеорології.

Про які небезпечні явища попередили синоптики?

За даними Укргідрометцентру, протягом 29 грудня на дорогах буде ожеледиця. На Правобережжі, за винятком Закарпаття можливі сильні пориви вітру, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду і хуртовини.

І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,

– ідеться у повідомленні.



Попередження синоптиків про небезпечні явища / Карта Укргідрометцентру

Що чекати від погоди по областях?

Впродовж понеділка по території Києва та області на дорогах буде слизько через ожеледицю. Вночі та вранці у регіоні можливі шквали від 15 до 20 метрів за секунду, а також хуртовини, також утримаються морози.

Така ж ситуація збережеться у Львівській, Тернопільській, Черкаській, Вінницькій, Миколаївській областях. В Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Сумській та Одеській областях буде аналогічна ситуація, але без хуртовин.

В останній на автошляхах регіону місцями видимість під час опадів буде від 500 до 1000 метрів. Водночас жителів Харківської області в гідрометцентрі попереджають лише про ожеледицю та налипання мокрого снігу.

Що цьому передувало?