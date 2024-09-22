На Київщині знову зафіксували погіршення стану повітря: в ОВА назвали райони

У Київській області 22 вересня знову зафіксували погіршення стану повітря. Цього разу у двох районах.

Про це повідомили в Київській ОВА. Також зазначили, що моніторинг стану повітря продовжується.

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Погіршення стану повітря на Київщині

У Броварському та Вишгородському районах Київської області погіршився стан повітря. Причина – пожежі в екосистемах. Наразі їхні осередки в регіоні ліквідовані.

За результатами з автоматизованих пунктів спостереження за станом атмосферного повітря у цих районах фіксуються перевищення допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин. Радіаційний рівень відповідає природному фону,

– підкреслили в ОВА.

Додали, що про це повідомив Департамент екології Київської ОДА. Також зазначили, що задимлення пояснюється сезонними перепадами температури. Через це продукти горіння майже не розсіюються. Моніторинг стану повітря продовжується.

"До поліпшення ситуації зі станом повітря фахівці рекомендують менше перебувати на вулиці, закривати вікна та не проводити провітрювання, пити багато води", – наголосили в ОВА.