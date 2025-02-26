У Києві знову погана якість повітря: яка причина

У Києві вранці 26 лютого знову зафіксували погіршення якості повітря. У столиці фіксується підвищення концентрації завислих речовин.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

До теми Київ серед найзабрудненіших міст світу: у повітрі столиці фіксують завислі речовини

Що відомо про погіршення стану повітря в Києві

У КМДА зазначили, що ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин (пилу). Це сталося, оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум,

– мовиться у повідомленні.

Наразі на мапі Києва можна побачити, що багато значень Індексу якості повітря перебуває у жовтому або помаранчевому рівнях.

Якість повітря в Києві зранку 25 лютого / Скриншот 24 Каналу

Довідка! Загальний індекс якості повітря (CAQI, Common Air Quality Index) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів: ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу), SO2 (діоксид сірки), NO2 (діоксид азоту), О3 (приземний озон), CO (оксид вуглецю). Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

У КМДА також закликали киян та гостей столиці слідкувати за поточним станом якості повітря в режимі реального часу за посиланням та в застосунку Київ Цифровий.