Хмара пилу та чаду після ударів: на Київщині погіршилася якість повітря

У Київській області після пожеж, що виникли внаслідок російського удару, тимчасово погіршилася якість атмосферного повітря. За даними моніторингу, найбільше забруднення зафіксовано у Вишневій громаді.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

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Яка якість повітря на Київщині після масованої атаки Росії?

Фахівці повідомили, що середньодобові спостереження виявили підвищений вміст діоксиду вуглецю та дрібнодисперсного пилу, який утворюється під час пожеж. Продукти горіння та дрібні тверді частинки можуть негативно впливати на здоров'я, особливо людей із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітей, літніх людей і вагітних жінок.

До стабілізації ситуації мешканцям рекомендують тримати вікна зачиненими, обмежити тривале перебування на відкритому повітрі, пити достатньо води, а за наявності очищувача повітря – використовувати його на максимальному режимі.

Водночас в інших населених пунктах Київської області, де здійснюється постійний моніторинг, перевищення допустимих концентрацій хімічних чи біологічних речовин у повітрі не виявлено. Також зазначається, що рівень гамма-випромінювання на території Київської області залишається в межах природного фону і не становить небезпеки для населення.

Нагадаємо, у Вишневому на Київщині після нічної російської атаки евакуювали понад 600 людей через загрозу повторної детонації вибухонебезпечних предметів. За даними ДСНС, внаслідок удару загинули 5 людей, ще 21 отримала поранення. Пошкоджено десятки об'єктів, майже п'ять вулиць і близько сотні будинків. Рятувальники продовжують обстежувати територію та ліквідовувати наслідки атаки.

Унаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч на 6 липня загинули 12 людей, ще понад 50 дістали поранення. У столиці зафіксовано значні руйнування та пожежі в кількох районах, на місцях ударів тривають рятувальні роботи.