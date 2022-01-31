Вітер і опади ослабнуть, але буде мороз: прогноз погоди на 1 лютого

Погода в Україні у вівторок, 1 лютого, буде морозною, але без значних опадів. Шквальний вітер нарешті стане помірним. А температура коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Уночі синоптики прогнозують -2...-8 градусів морозу. Також попереджають про ожеледицю на дорогах.

Читайте також Від сильного вітру на Львівщині впала новорічна ялинка

Де очікувати незначних опадів

Синоптикиня Наталка Діденко наголошує, що суттєвих опадів не варто чекати. Втім невеликий сніг може випасти у Карпатах та областях навколо них. Є ймовірність незначного дощу на Одещині та снігу на Сумщині.

У Києві погода в перший день лютого буде свіжою. Уночі мороз підніметься до 5 градусів, а вдень очікують 0...-2 градуси. Снігу не буде, але дороги скує ожеледиця.

Погода у містах України 1 лютого

Ужгород – -1...+1

Львів – -0...-2

Івано-Франківськ – -1...+1

Тернопіль – 0...-2

Чернівці – 0...2

Хмельницький – -1...+1

Луцьк – -1...+1

Рівне – -1...+1

Житомир – -1...+1

Вінниця – 0...+2

Одеса – +4...+6

Миколаїв – +4...+6

Херсон – +4...+6

Сімферополь – +6...+8

Кропивницький – +1...+3

Черкаси – 0...+2

Чернігів – -1...+1

Суми – -1...+1

Полтава – -1...+1

Дніпро – +1...+3

Запоріжжя – +4...+6

Донецьк – 0...+2

Луганськ – -1...+1

Харків – 0...-2

Київ – 0...-2



Прогноз погоди на 1 лютого / Дані Укргідрометцентру