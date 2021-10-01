Сонце, заморозки та ймовірні дощі: прогноз погоди на 1 жовтня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні в п'ятницю, 1 жовтня здебільшого буде сонячною. Попри те, Сході можливі заморозки, однак у більшості областей день мине без опадів.
Майже по всій території України температура повітря становитиме +11...+16 градусів. У західних областях буде трішки тепліше, однак там можливі дощі.
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Прогноз погоди в регіонах
У північних, центральних та південних весь день буде сонячним, однак у ночі буде доволі прохолодно. На Сході країни вночі можливі заморозки – до -3 градусів.
На Заході буде дещо тепліше. Температура повітря становитиме +13...+16 градусів, а на Закарпатті – +17...+19 градусів, однак там, як і в Львівській та Волинській областях можливі дощі як вдень, так і вночі.
За словами синоптикині Наталки Діденко, від заморозків західні області врятує щільна хмарність, а Південь – ще відносно теплі води Чорного та Азовського морів.
У столиці увесь день буде сонячним, а температура повітря становитиме +13...+15 градусів.
Погода в містах України
Ужгород – +17...+19
Львів – +13...+15
Івано-Франківськ – +14...+16
Тернопіль – +13...+15
Чернівці – +14...+16
Хмельницький – +13...+15
Луцьк – +14...+16
Рівне – +13...+15
Житомир – +13...+15
Вінниця – +13...+15
Одеса – +13...+15
Миколаїв – +14...+16
Херсон – +14...+16
Сімферополь – +17...+17
Кропивницький – +13...+15
Черкаси – +12...+14
Чернігів – +13...+15
Суми – +12...+14
Полтава – +11...+13
Дніпро – +13...+15
Запоріжжя – +14...+16
Донецьк – +13...+15
Луганськ – +11...+13
Харків – +11...+13
Київ – +13...+15
Прогноз погоди на 1 жовтня / Карта Укргідрометцентру