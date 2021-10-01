Сонце, заморозки та ймовірні дощі: прогноз погоди на 1 жовтня

Погода в Україні в п'ятницю, 1 жовтня здебільшого буде сонячною. Попри те, Сході можливі заморозки, однак у більшості областей день мине без опадів.

Майже по всій території України температура повітря становитиме +11...+16 градусів. У західних областях буде трішки тепліше, однак там можливі дощі.

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Прогноз погоди в регіонах

У північних, центральних та південних весь день буде сонячним, однак у ночі буде доволі прохолодно. На Сході країни вночі можливі заморозки – до -3 градусів.

На Заході буде дещо тепліше. Температура повітря становитиме +13...+16 градусів, а на Закарпатті – +17...+19 градусів, однак там, як і в Львівській та Волинській областях можливі дощі як вдень, так і вночі.

За словами синоптикині Наталки Діденко, від заморозків західні області врятує щільна хмарність, а Південь – ще відносно теплі води Чорного та Азовського морів.

У столиці увесь день буде сонячним, а температура повітря становитиме +13...+15 градусів.

Погода в містах України

Ужгород – +17...+19

Львів – +13...+15

Івано-Франківськ – +14...+16

Тернопіль – +13...+15

Чернівці – +14...+16

Хмельницький – +13...+15

Луцьк – +14...+16

Рівне – +13...+15

Житомир – +13...+15

Вінниця – +13...+15

Одеса – +13...+15

Миколаїв – +14...+16

Херсон – +14...+16

Сімферополь – +17...+17

Кропивницький – +13...+15

Черкаси – +12...+14

Чернігів – +13...+15

Суми – +12...+14

Полтава – +11...+13

Дніпро – +13...+15

Запоріжжя – +14...+16

Донецьк – +13...+15

Луганськ – +11...+13

Харків – +11...+13

Київ – +13...+15



Прогноз погоди на 1 жовтня / Карта Укргідрометцентру