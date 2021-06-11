Прогноз погоди на 12 червня: в Україну прийде літнє тепло, але подекуди дощі та грози

Погода в Україні у суботу, 12 червня, буде теплою, проте хмарною та дощовою. У більшості регіонів прогнозують грози.
У Центрі та на Півдні країни буде сонячно. Максимальна температура в Україні буде +24...+26 градусів.
До теми Чи покинуть Україну дощі та грози: погода на вихідних 12 – 13 червня
Погода в регіонах України
На всій території України 12 червня вдень температура прогріється до +21...+25 градусів. Вночі буде значно прохолодніше – у середньому +11…+15 градусів.
Попри тепло, Україну знову накриють дощі. У південно-східних областях прогнозують дощі з грозами. Зокрема негода буде в:
- Херсонській,
- Полтавській,
- Харківській,
- Дніпровській,
- Запорізькій,
- Донецькій,
- Луганській областях.
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що у цих регіонах, крім грозових дощів, можливі шквали вітру і град. Однак на Київщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Одещині та в Криму буде сонячно.
Грозових опадів вистачатиме, проте вздовж смуги Чернігівщина – Київщина – Черкащина – Одещина та у Криму буде багато сонця, переважатиме суха погода. Тож, якщо хочете кудись рвонути – вже сьогодні варто вивчати, що може зацікавити в цих регіонах,
– розповіла синоптикиня.
Прогноз погоди у містах України на суботу, 12 червня:
Ужгород – +23...+25
Львів – +22...+24
Івано-Франківськ – +22...+24
Тернопіль – +22...+24
Чернівці – +21...+23
Хмельницький – +22...+24
Луцьк – +23...+25
Рівне – +23...+25
Житомир – +23...+25
Вінниця – +23...+25
Одеса – +24...+26
Миколаїв – +24...+26
Херсон – +23...+25
Сімферополь – +24...+26
Кропивницький – +23...+25
Черкаси – +23...+25
Чернігів – +23...+25
Суми – +22...+24
Полтава – +23...+25
Дніпро – +23...+25
Запоріжжя – +23...+25
Донецьк – +23...+25
Луганськ – +23...+25
Харків – +22...+24
Київ – +24...+26
Прогноз погоди на 12 червня / Карта Укргідрометцентру