Прогноз погоди на 12 червня: в Україну прийде літнє тепло, але подекуди дощі та грози

Погода в Україні у суботу, 12 червня, буде теплою, проте хмарною та дощовою. У більшості регіонів прогнозують грози.

У Центрі та на Півдні країни буде сонячно. Максимальна температура в Україні буде +24...+26 градусів.

До теми Чи покинуть Україну дощі та грози: погода на вихідних 12 – 13 червня

Погода в регіонах України

На всій території України 12 червня вдень температура прогріється до +21...+25 градусів. Вночі буде значно прохолодніше – у середньому +11…+15 градусів.

Попри тепло, Україну знову накриють дощі. У південно-східних областях прогнозують дощі з грозами. Зокрема негода буде в:

Херсонській,

Полтавській,

Харківській,

Дніпровській,

Запорізькій,

Донецькій,

Луганській областях.

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що у цих регіонах, крім грозових дощів, можливі шквали вітру і град. Однак на Київщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Одещині та в Криму буде сонячно.

Грозових опадів вистачатиме, проте вздовж смуги Чернігівщина – Київщина – Черкащина – Одещина та у Криму буде багато сонця, переважатиме суха погода. Тож, якщо хочете кудись рвонути – вже сьогодні варто вивчати, що може зацікавити в цих регіонах,

– розповіла синоптикиня.

Прогноз погоди у містах України на суботу, 12 червня:

Ужгород – +23...+25

Львів – +22...+24

Івано-Франківськ – +22...+24

Тернопіль – +22...+24

Чернівці – +21...+23

Хмельницький – +22...+24

Луцьк – +23...+25

Рівне – +23...+25

Житомир – +23...+25

Вінниця – +23...+25

Одеса – +24...+26

Миколаїв – +24...+26

Херсон – +23...+25

Сімферополь – +24...+26

Кропивницький – +23...+25

Черкаси – +23...+25

Чернігів – +23...+25

Суми – +22...+24

Полтава – +23...+25

Дніпро – +23...+25

Запоріжжя – +23...+25

Донецьк – +23...+25

Луганськ – +23...+25

Харків – +22...+24

Київ – +24...+26



Прогноз погоди на 12 червня / Карта Укргідрометцентру