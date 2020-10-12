Прогноз погоди на 13 жовтня: Україна буде однією з найтепліших країн Європи
Погода в Україні у вівторок, 13 жовтня, буде здебільшого сухою, сонячною та теплою. Проте так буде не на всій території – на заході спостерігатиметься прохолодна погода та дощі. Причиною такої погоди став циклон Gizela.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Як Діденко зауважила у фейсбуці, температура повітря протягом 13 жовтня на більшості території України становитиме +20… +24 градуси. Натомість на заході дощі знизять градуси до +16… +19 градусів. Дощі можуть зачепити й Одещину.
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Крім того, вітер дутиме у південно-східному напрямку та доходитиме до поривчастого, а на заході – навіть до штормового.
Щодо Києва, то тут температура повітря сягатиме +20 градусів. Вітерець, щоправда, може задувати рвучкий, південно-східного напрямку. Дощі в столиці - малоймовірні.
Діденко додає, що загалом у вівторок Україна буде однією з найтепліших країн Європи.
Що кажуть в Українському гідрометцентрі
В Українському гідрометцентрі також на 13 жовтня прогнозують дощову погоду на заході та частині Одещині. Водночас опади є імовірними на Миколаївщині. Щодо решти території, то тут буде сухо та сонячно.
Найхолодніше температуру слід очікувати на Львівщині та Закарпатті – +15... +17 градусів. А найтепліше буде на Херсонщині та в Криму – +22… +24. Швидкість вітру становитиме 7 – 12 метрів за секунду.
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Температура повітря у містах України у вівторок, 13 жовтня
Ужгород – +15…+17
Львів – +15…+17
Івано-Франківськ – +16…+18
Тернопіль – +17…+19
Чернівці – +17…+19
Хмельницький – +18…+20
Луцьк – +18…+20
Рівне – +18…+20
Житомир – +18…+20
Вінниця – +18…+20
Одеса – +21…+23
Миколаїв – +21…+23
Херсон – +22…+24
Сімферополь – +22…+24
Кропивницький – +21…+23
Черкаси – +20…+22
Чернігів – +20…+22
Суми – +21…+23
Полтава – +20…+22
Дніпро – +21…+23
Запоріжжя – +21…+23
Донецьк – +21…+23
Луганськ – +21…+23
Харків – +21…+23
Київ – +20…+22
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 13 жовтня / Дані Укргідрометцентру