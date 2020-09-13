Прогноз погоди на 14 вересня: в Україні буде сонячно та по-літньому тепло
Погода в Україні в понеділок, 14 вересня буде по-літньому теплою та сонячною. Температура повітря прогріється аж до +30 градусів.
Найтепліше буде на Півдні України. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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На Західній Україні протягом 14 вересня сонце лише зрідка ховатиметься за хмарами. Водночас температура становитиме +25...+27 градусів. На Сході нашої країни температура буде ідентичною. Однак вночі буде прохолодніше на декілька градусів до +8...+10 градусів. Вдень же стовпчики термометрів покажуть +25...+27 градусів.
На Півночі України сонце тішитиме українців, опадів не прогнозують. Вдень повітря прогріється до +22...+24 градусів. На Півдні буде найтепліше. Подекуди стовпчики термометрів покажуть +28...+30 градусів.
У Києві буде сухо та малохмарно, +24...+26 градусів.
Температура повітря в містах України у понеділок, 14 вересня:
Ужгород – +27…+29
Львів – +25…+27
Івано-Франківськ – +24…+26
Тернопіль – +25…+27
Чернівці – +25…+27
Хмельницький – +24…+26
Луцьк – +23…+25
Рівне – +24…+26
Житомир – +23…+25
Вінниця – +26…+28
Одеса – +28…+30
Миколаїв – +26…+28
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +26…+28
Кропивницький – +26…+28
Черкаси – +26…+28
Чернігів – +22…+24
Суми – +21…+23
Полтава – +23…+25
Дніпро – +26…+28
Запоріжжя – +27…+29
Донецьк – +25…+27
Луганськ – +25…+27
Харків – +24…+26
Київ – +24…+26
Прогноз погоди в Україні на 14 вересня / Фото Укргідрометцентру