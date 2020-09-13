Погода в Україні в понеділок, 14 вересня буде по-літньому теплою та сонячною. Температура повітря прогріється аж до +30 градусів.

Найтепліше буде на Півдні України. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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На Західній Україні протягом 14 вересня сонце лише зрідка ховатиметься за хмарами. Водночас температура становитиме +25...+27 градусів. На Сході нашої країни температура буде ідентичною. Однак вночі буде прохолодніше на декілька градусів до +8...+10 градусів. Вдень же стовпчики термометрів покажуть +25...+27 градусів.

На Півночі України сонце тішитиме українців, опадів не прогнозують. Вдень повітря прогріється до +22...+24 градусів. На Півдні буде найтепліше. Подекуди стовпчики термометрів покажуть +28...+30 градусів. У Києві буде сухо та малохмарно, +24...+26 градусів. Цікаво США засипало снігом у вересні: відео заметілі

Температура повітря в містах України у понеділок, 14 вересня:

Ужгород – +27…+29

Львів – +25…+27

Івано-Франківськ – +24…+26

Тернопіль – +25…+27

Чернівці – +25…+27

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +23…+25

Рівне – +24…+26

Житомир – +23…+25

Вінниця – +26…+28

Одеса – +28…+30

Миколаїв – +26…+28

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +26…+28

Кропивницький – +26…+28

Черкаси – +26…+28

Чернігів – +22…+24

Суми – +21…+23

Полтава – +23…+25

Дніпро – +26…+28

Запоріжжя – +27…+29

Донецьк – +25…+27

Луганськ – +25…+27

Харків – +24…+26

Київ – +24…+26



Прогноз погоди в Україні на 14 вересня / Фото Укргідрометцентру