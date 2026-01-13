Мороз та сніг не відступають: прогноз погоди на 14 січня

Середа, 14 січня, пройде майже по всій території України зі спокійною, але все ще морозною погодою. Водночас подекуди можливий сніг.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 14 січня?

Цього дня буде хмарно з проясненнями.

Істотних опадів не прогнозують. Лише на крайньому заході країни, у Криму та Приазов'ї вдень можливий невеликий сніг.

Також на заході та півночі вночі та вранці буде місцями туман, а дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер цього дня прогнозують змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі переважно становитиме -12 – -17, лише у північних областях буде до -20.

Денна температура -8 – -13.

Тепліше буде на Закарпатті, півдні та південному сході країни, де вночі прогнозують -6 – -11, а вдень -2 – -7.

А у Криму нічна температура становитиме -1 – -6, денна – близько 0.

Якою буде погода в обласних центрах 12 січня?

Київ -12…-10

Ужгород -4…-2

Львів -7…-5

Івано-Франківськ -7…-5

Тернопіль -8…-6

Чернівці -7…-5

Хмельницький -9…-7

Луцьк -8…-6

Рівне -10…-8

Житомир -10…-8

Вінниця -9…-7

Одеса -4…-2

Миколаїв -5…-3

Херсон -4…-2

Сімферополь -1…+1

Кропивницький -7…-5

Черкаси -9…-7

Чернігів -12…-10

Суми -12…-10

Полтава -9…-7

Дніпро -6…-4

Запоріжжя -4…-2

Донецьк -9…-7

Луганськ -7…-5

Харків -9…-7

Прогноз погоди в Україні на 14 січня / Карта Укргідрометцентру

