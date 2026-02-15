Морози, снігопади та ожеледиця: майже всю Україну попередили про негоду

У понеділок, 16 лютого, низку регіонів України накриє негода. Синоптики попередили про снігопади, хуртовини, мокрий сніг та ожеледицю на дорогах.

У понад 10 областях оголошено I рівень небезпеки (жовтий). Про це повідомив Укргідрометцентр та регіональні гідрометцентри.

Які регіони накриє негода?

За даними Укргідрометцентру, у Київській та Чернігівській областях вночі 16 лютого прогнозують значний сніг. Водночас у Сумській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях очікується мокрий сніг та дощ.

Як повідомили в ГМЦ Чорного та азовського морів, в Одесі та області до ранку протримається північно-західний вітер 15 – 20 метрів за секунду. Видимість може знизитись до 200 – 500 метрів. Протягом доби прогнозують ожеледицю.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та життєдіяльності населення; до порушення руху транспорту,

– додають синоптики.

У дорогах Київської, Кіровоградської, Тернопільської, Львівської та Херсонської областей також можлива ожеледиця.

За даними Львівського гідрометцентру, на Львівщині вночі 16 лютого йтиме сніг та можливі хуртовини. Вдень опадів не прогнозують.

Загалом по Україні, крім західних областей, прогнозують пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. Здебільшого на півночі та на Вінниччині вночі та вранці можливі хуртовини.

Області, де оголошено I рівень небезпеки на 16 лютого / Карта Укргідрометцентру

Яку погоду прогнозують надалі?