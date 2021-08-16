Фронт принесе на Захід грози й похолодання: прогноз погоди на 17 серпня
Джерело:фейсбук Наталки Діденко
Погода в Україні у вівторок, 17 серпня, буде сухою та спекотною на більшості територій. Однак у західні області фронт принесе грозові дощі та відчутне похолодання.
Погода поділить 16 серпня країну на 2 частини: в одній пануватиме літня спека, в іншій – дощова прохолода.
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Погода у регіонах
У більшості областей очікують спекотну погоду без опадів. Температура повітря становитиме +28...+32 градуси.
Однак у західні області прийде вологий атмосферний фронт північно-західного циклону Luciano. Він принесе грозові дощі та зниження температури повітря. За інформацією Укргідрометцентру, дощитиме також на Житомирщині та Вінниччині.
Там пройдуть короткочасні дощі, прогримлять грози, а стовпчики термометрів опустяться у середньому до +23…26 градусів.
У Києві прогнозують сухий та спекотний день і температуру до +32 градусів.
Погода в містах України на 17 серпня
Ужгород – +24...+26
Львів – +23..+25
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +24...+26
Чернівці – +27...+29
Хмельницький – +28...+30
Луцьк – +24...+26
Рівне – +24...+26
Житомир – +30...+32
Вінниця – +30...+32
Одеса – +28..+30
Миколаїв – +30...+32
Херсон – +28...+30
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +30...+32
Черкаси – +30...+32
Чернігів – +30...+32
Суми – +30...+32
Полтава – +30...+32
Дніпро – +30...+32
Запоріжжя – +28...+30
Донецьк – +28...+30
Луганськ – +30...+32
Харків – +30...+32
Київ – +30...+32
Погода в Україні 17 серпня / Карта Укргідрометцентру
Текст публікації Наталки Діденко:
Тиждень в Україні розпочинається спекою.
Сьогодні в більшості областей очікується +29...+33 градуси.
Завтра, 17-го серпня, спека триватиме.
Але.
До західних областей прийде вологий атмосферний фронт північно-західного циклону Luciano, який принесе, окрім грозових дощів, ще й зниження температури повітря.
Тобто.
У вівторок на більшій нашій частині – сухо сонячно та спекотно.
У західних областях пройдуть короткочасні дощі (карта), прогримлять грози, спека послабне до +23+28 градусів.
У середу спека почне задкувати і вже свіжіше повітря разом із цим фронтом, а, відповідно, й дощами, пошириться у східному напрямку.
Хоча саме східні області України триматимуть високі люті градуси найдовше.
У Києві завтра, 17-го серпня, буде сухо й спекотно, до +33 градусів.
Грозові дощі та зниження температури повітря передбачається у середу.
І хоча страждальці від спеки ще "постраждають" пару днів, все ж вечірнє та нічне повітря вже – зовсім інше.
У нічні години можна навіть щось одягати із довшим рукавом, бо передбачається +15...+20, а після середи навіть +11...+17 градусів.
Теплі ночі ще триватимуть у південній частині та на сході України.
Тому є варіанти, як завжди, у такій щедрій на строкаті різноманітні метеорологічні українські умови.