Фронт принесе на Захід грози й похолодання: прогноз погоди на 17 серпня

Погода в Україні у вівторок, 17 серпня, буде сухою та спекотною на більшості територій. Однак у західні області фронт принесе грозові дощі та відчутне похолодання.

Погода поділить 16 серпня країну на 2 частини: в одній пануватиме літня спека, в іншій – дощова прохолода.

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Погода у регіонах

У більшості областей очікують спекотну погоду без опадів. Температура повітря становитиме +28...+32 градуси.

Однак у західні області прийде вологий атмосферний фронт північно-західного циклону Luciano. Він принесе грозові дощі та зниження температури повітря. За інформацією Укргідрометцентру, дощитиме також на Житомирщині та Вінниччині.

Там пройдуть короткочасні дощі, прогримлять грози, а стовпчики термометрів опустяться у середньому до +23…26 градусів.

У Києві прогнозують сухий та спекотний день і температуру до +32 градусів.

Погода в містах України на 17 серпня

Ужгород – +24...+26

Львів – +23..+25

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +24...+26

Чернівці – +27...+29

Хмельницький – +28...+30

Луцьк – +24...+26

Рівне – +24...+26

Житомир – +30...+32

Вінниця – +30...+32

Одеса – +28..+30

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +30...+32

Черкаси – +30...+32

Чернігів – +30...+32

Суми – +30...+32

Полтава – +30...+32

Дніпро – +30...+32

Запоріжжя – +28...+30

Донецьк – +28...+30

Луганськ – +30...+32

Харків – +30...+32

Київ – +30...+32



Погода в Україні 17 серпня / Карта Укргідрометцентру

Текст публікації Наталки Діденко:

Тиждень в Україні розпочинається спекою.

Сьогодні в більшості областей очікується +29...+33 градуси.

Завтра, 17-го серпня, спека триватиме.

Але.

До західних областей прийде вологий атмосферний фронт північно-західного циклону Luciano, який принесе, окрім грозових дощів, ще й зниження температури повітря.

Тобто.

У вівторок на більшій нашій частині – сухо сонячно та спекотно.

У західних областях пройдуть короткочасні дощі (карта), прогримлять грози, спека послабне до +23+28 градусів.

У середу спека почне задкувати і вже свіжіше повітря разом із цим фронтом, а, відповідно, й дощами, пошириться у східному напрямку.

Хоча саме східні області України триматимуть високі люті градуси найдовше.

У Києві завтра, 17-го серпня, буде сухо й спекотно, до +33 градусів.

Грозові дощі та зниження температури повітря передбачається у середу.

І хоча страждальці від спеки ще "постраждають" пару днів, все ж вечірнє та нічне повітря вже – зовсім інше.

У нічні години можна навіть щось одягати із довшим рукавом, бо передбачається +15...+20, а після середи навіть +11...+17 градусів.

Теплі ночі ще триватимуть у південній частині та на сході України.

Тому є варіанти, як завжди, у такій щедрій на строкаті різноманітні метеорологічні українські умови.