Прогноз погоди на 19 серпня: на Спаса спека Україну ще не покине, на заході дощитиме
У середу, 19 серпня, в Україні відзначатимуть релігійне свято Спас. Цього дня на одній частині України переважатиме суха погода, а на іншій є імовірними грозові дощі через локальний циклон Ingrid.
Прогноз погоди на 19 серпня від Наталки Діденко
Як зазначає синоптикиня, температура повітря вдень 19 серпня буде вельми високою +27… +32 градуси. Проте, трохи прохолодніше буде на заході, особливо на Прикарпатті, – тут слід очікувати +21… +25 градусів. Про це Діденко написала у фейсбуці.
Радимо ознайомитися Яким буде кінець серпня в Україні: прогноз погоди від синоптиків
У Києві на Спаса буде сонячно, сухо та спекотно. А стовпчики термометрів у столиці піднімуться до +30 градусів. За словами Діденко, послаблення спеки та періодичні локальні дощі тут слід очікувати в п'ятницю, 21-го серпня.
Загалом на всій території України вітер дутиме з півдня, щоправда його швидкість буде невеликою або помірною.
Що про погоду 19 серпня кажуть в Українському гідрометцентрі
За даними синоптиків, дощитиме переважно на західній частині України. А на решті території буде сухо та сонячно, щоправда є імовірною невелика хмарність.
Температура повітря буде доволі високою та у середньому становитиме +29… +31 градус. Найпрохолодніше буде на Прикарпатті – тут стовпчики термометрів піднімуться до +22… +24 градусів. А найспекотнішу погоду слід очікувати на Кіровоградщині, Херсонщині та в Криму, де температура підніметься до +30… +32 градусів.
Вітер переважно дутиме з північного сходу, а його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду.
Цікаво Найвища температура за століття: у США зафіксували рекорд
Температура повітря в містах України у середу, 19 серпня
Ужгород – +25…+27
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +22…+24
Тернопіль – +23…+25
Чернівці – +26...+28
Хмельницький – +25...+27
Луцьк – +23…+25
Рівне – +24...+26
Житомир – +28…+30
Вінниця – +29...+31
Одеса – +29…+31
Миколаїв – +31…+33
Херсон – +30…+32
Сімферополь – +30…+32
Кропивницький – +30…+32
Черкаси – +29…+31
Чернігів – +29…+31
Суми – +28…+30
Полтава – +29…+31
Дніпро – +29…+31
Запоріжжя – +29…+31
Донецьк – +29…+31
Луганськ – +29…+31
Харків – +29…+31
Київ – +29…+31
Прогноз погоди в Україні на середу, 19 серпня / Дані Укргідрометцентру