У середу, 19 серпня, в Україні відзначатимуть релігійне свято Спас. Цього дня на одній частині України переважатиме суха погода, а на іншій є імовірними грозові дощі через локальний циклон Ingrid.

Прогноз погоди на 19 серпня від Наталки Діденко

Як зазначає синоптикиня, температура повітря вдень 19 серпня буде вельми високою +27… +32 градуси. Проте, трохи прохолодніше буде на заході, особливо на Прикарпатті, – тут слід очікувати +21… +25 градусів. Про це Діденко написала у фейсбуці.

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У Києві на Спаса буде сонячно, сухо та спекотно. А стовпчики термометрів у столиці піднімуться до +30 градусів. За словами Діденко, послаблення спеки та періодичні локальні дощі тут слід очікувати в п'ятницю, 21-го серпня.

Загалом на всій території України вітер дутиме з півдня, щоправда його швидкість буде невеликою або помірною.

Що про погоду 19 серпня кажуть в Українському гідрометцентрі

За даними синоптиків, дощитиме переважно на західній частині України. А на решті території буде сухо та сонячно, щоправда є імовірною невелика хмарність.

Температура повітря буде доволі високою та у середньому становитиме +29… +31 градус. Найпрохолодніше буде на Прикарпатті – тут стовпчики термометрів піднімуться до +22… +24 градусів. А найспекотнішу погоду слід очікувати на Кіровоградщині, Херсонщині та в Криму, де температура підніметься до +30… +32 градусів.

Вітер переважно дутиме з північного сходу, а його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду.

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Температура повітря в містах України у середу, 19 серпня

Ужгород – +25…+27

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +22…+24

Тернопіль – +23…+25

Чернівці – +26...+28

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +23…+25

Рівне – +24...+26

Житомир – +28…+30

Вінниця – +29...+31

Одеса – +29…+31

Миколаїв – +31…+33

Херсон – +30…+32

Сімферополь – +30…+32

Кропивницький – +30…+32

Черкаси – +29…+31

Чернігів – +29…+31

Суми – +28…+30

Полтава – +29…+31

Дніпро – +29…+31

Запоріжжя – +29…+31

Донецьк – +29…+31

Луганськ – +29…+31

Харків – +29…+31

Київ – +29…+31



Прогноз погоди в Україні на середу, 19 серпня / Дані Укргідрометцентру