Короткочасні дощі зранку та грози вночі: прогноз погоди на 19 травня

Погода у вівторок, 19 травня, буде хмарною. Вночі та вдень по всій території України прогнозуються дощі, а подекуди – сильні грози.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода 19 травня?

У вівторок, 19 травня, погода буде хмарною, з можливим проясненням. Вдень у всіх областях України пройдуть невеличкі дощі. Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 кілометрів за годину.

Вночі прогнозуються потужні зливи. У південних та центральних регіонах буде град, а вітер дутиме зі швидкістю до 20 кілометрів за годину.

Температура вночі коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, а вдень прогнозується 21 – 26. У західних областях України вночі буде прохолодно, від 7 до 12 градусів.

Температура повітря в найбільших містах

Київ +23...+25;

Ужгород +19...+21;

Львів +20...+22;

Івано-Франківськ +19...+21;

Тернопіль +20...+22;

Чернівці +21...+23;

Хмельницький +21...+23;

Луцьк +20...+22;

Рівне +20...+22;

Житомир +21...+23;

Вінниця +21...+23;

Одеса +21...+22;

Миколаїв +20...+23;

Херсон +24...+26;

Сімферополь +22...+24;

Кропивницький +22...+24;

Черкаси +23...+25;

Чернігів +25...+27;

Суми +26...+28;

Полтава +26...+28;

Дніпро +26...+28;

Запоріжжя +25...+27;

Донецьк +25...+27;

Луганськ +26...+28;

Харків +26...+28.



Прогноз погоди на 19 травня / Мапа Укргідрометцентру

У Дніпрі внаслідок потужних злив вулиці перетворилися на річки

Потужна злива накрила Дніпро 17 травня та спричинила масштабні підтоплення на вулицях міста. Через сильний дощ дороги буквально перетворилися на річки.

Найбільше підтоплення зафіксували на проспекті Дмитра Яворницького, житловому масиві "Парус" та в районі Залізничної. Місцеві телеграм-канали іронічно коментують ситуацію, зазначаючи, що навіть нові ремонтні роботи та встановлені стовпчики не змогли врятувати місто від підтоплень.

Через сильний дощ рух транспорту у кількох районах міста був ускладнений. Подекуди вода накопичувалася настільки швидко, що пішоходам доводилося обходити підтоплені ділянки.

