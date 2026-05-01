Пригріє до +18, але заморозки ще не відступлять: погода на 2 травня
В Україну поступово повертається тепло. У суботу, 2 травня, подекуди буде до +18.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Якою буде погода 2 травня?
У суботу прогнозують мінливу хмарність.
День мине без опадів усюди, окрім півдня країни – там вдень очікується невеликий дощ.
Вітер буде переважно північно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Вночі будуть заморозки 0 – -3, у південній частині +1 – +6, на поверхні ґрунту заморозки 0 – -3.
Денна температура підніметься до +10 – +15. Найтепліше буде на крайньому Заході країни – до +18.
Зверніть увагу! Синоптики 1 травня повідомили, що у наступні 3 доби холодне повітря нарешті почне відступати у східному напрямку, а натомість із Західної Європи до нас прийде тепла повітряна маса. 2 травня цей процес тільки розпочнеться, тож нічні заморозки ще затримаються.
Заморозки в Україні вночі 2 травня / Карта Укргідрометцентр
Актуально! Вологість, сила вітру, схід та захід сонця. Дізнайся більше про те, якою буде погода завтра, аби планувати день. Переходь у новий сервіс Погода від 24 Каналу.
Прогноз погоди на 2 – 3 травня: дивіться відео
Яка буде погода у Києві та області?
2 травня по території Київщини та Києва буде мінлива хмарність.
Опадів не прогнозують. Вітер буде північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
Область не оминуть нічні заморозки 0 – -3. А температура вдень сягне +10 – +15. .
У Києві вночі прогнозують +1 – +3, а на поверхні ґрунту заморозки 0 – -2. Вдень повітря прогріється до +12 – +14.
Зверніть увагу! На сусідній Чернігівщині оголосили попередження про небезпечні гідрологічні явища до 4 травня. Можливі порушення транспортного сполучення у Новгород-Сіверському, Корюківському районах Чернігівської області. Оголошено I рівень небезпеки – жовтий. Такі погодні умови потенційно небезпечні для населення та роботи транспорту й інфраструктури.
Яка температура буде у великих містах?
Київ +12...+14;
Ужгород +15...+17;
Львів +15...+17;
Івано-Франківськ +12...+14;
Тернопіль +12...+14;
Чернівці +12...+14;
Хмельницький +12...+14;
Луцьк +15...+17;
Рівне +13...+15;
Житомир +12...+14;
Вінниця +12...+14;
Одеса +12...+14;
Миколаїв +12...+14;
Херсон +12...+14;
Сімферополь +12...+14;
Кропивницький +12...+14;
Черкаси +12...+14;
Чернігів +12...+14;
Суми +12...+14;
Полтава +12...+14;
Дніпро +12...+14;
Запоріжжя +12...+14;
Донецьк +11...+13;
Луганськ +11...+13;
Харків +11...+13.
Погода 2 травня / Карта Укргідрометцентру
Погода в Україні: останні новини
У новому ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що найближчим часом українцям не варто очікувати різкого потепління. З 3 травня поступово розпочнеться збільшення температури повітря до +20 у західних та південних областях.
Нестійку та мінливу погоду у квітні вона пояснила тим, що у цей період атмосфера перебудовується після зими на теплий сезон.
Є також перші прогнози на літо. Метеорологиня Віра Балабух припустила, що погода влітку в Україні буде комфортною та подекуди спекотною, дещо вищою за кліматичну норму.
Водночас Наталія Птуха зауважила, що погодні процеси в Україні можуть відрізнятися від глобальних континентальних процесів. Вона навела приклад – на планеті січень 2026 був одним із найтепліших за всю історію спостережень, а в Україні він навпаки був прохолодним.