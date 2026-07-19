Майже всю Україну накриють грози, град і шквали: де та коли буде негода

Негода у вигляді сильних дощів і вітеру зачепить майже усю територію України. Синоптики розповіли до чого варто підготуватися українцям.

Укргідрометцентр попереджає, що у понеділок, 20 липня, по Україні спостерігатимуться небезпечні природні умови.

Де пройдуть сильні дощі?

За прогнозом синоптиків, в Україні вдень пройде гроза, можливі також град і шквали вітру 15 – 20 метрів за секунду.

Опади очікуються у західних, центральних, північних, а також Одеській і Миколаївській областях. Виняток – регіони на сході та південному-сході.

Отже, злив і сильного вітру не буде на Харківщині, Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Херсонщині і Дніпропетровщині.

Які регіони накриє негода / Фото Укргідрометцентр

Зверніть увагу! Негода може ускладнити роботу енергетиків, комунальних і будівельних служб, а також спричинити проблеми на дорогах.

Яка буде температура повітря 20 липня?

За словами фахівців, уночі в Україні температура повітря триматиметься на рівні 16 – 21 градус. Вдень повітря прогріється до 25 – 30 градусів тепла. Трохи спекотніше буде на півдні та сході країни – там стовпчик термометра підніметься до 33 градусів тепла. Трохи прохолодніша погода очікується у західниї областях. Там температура повітря становитиме 22 – 27 градусів тепла.

Яка погода буде наступного тижня?

За прогнозом синоптика Івана Семиліта, 21 липня дощі очікуються в центральних областях, а 22 липня вони змістяться на північ, південь і схід країни.

У цей період вночі буде 14 – 20 градусів, удень – 24 – 30 градусів. На південному сході спека посилиться до 34 градусів.

Водночас на заході та півночі буде прохолодніше: вночі 10 – 16, удень 19 – 25.

23 липня у більшості областей ще можливі короткочасні дощі з грозами.

Після цього, орієнтовно до 27 липня, в Україні переважатиме суха погода. Наприкінці наступного тижня температура трохи знизиться. Удень вона становитиме 21 – 28 градусів. Лише на південному сході повітря прогріється до 32 градусів.