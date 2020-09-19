Прогноз погоди на 20 вересня: в Україні буде сонячно та без опадів
Погода в Україні у неділю, 20 вересня, буде сонячною та порівняно теплою. Опадів на всій території країни не прогнозують. Однак жителям Сходу та Півночі варто одягатись тепліше.
Найтепліше буде на Півдні України, зокрема, у Херсонській області. Температура повітря підніметься до +25 градусів тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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На Заході прогнозують до +19...+21 градус. Прохолоди варто очікувати на Харківщині, Чернігівщині, Сумщині та Київщині. Температура коливатиметься в межах +18...+20 градусів.
Як інформує синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці, ночі в Україні вже будуть холодними. Зокрема, в неділю середня нічна температура становитиме +4...+9 градусів, на Півдні – +10...+14 градусів. У північних областях можливі заморозки – 0...+3 градуси.
Завтрашній день осінь дарує нам – буде сонячно й порівняно тепло. Потужна антициклонічна смуга високого атмосферного тиску аж з Атлантики досягне й України – антициклон Manfred блокуватиме опади,
– зауважила Діденко.
У Києві вдень буде сонячно – близько +20 градусів. Вночі – +5...+7 градусів.
Яка погода буде в Україні наступного тижня
Проте наступного тижня, за словами Діденко, в Україну прийде класичне "бабине літо". Варто очікувати сонячну погоду та тепло – до +22 ...+28 градусів.
На наступних вихідних, 26 та 27 вересня, можуть піти дощі.
Прогноз погоди в містах України в неділю, 20 вересня:
Ужгород – +22...+24
Львів – +19...+21
Івано-Франківськ – +19...+21
Тернопіль – +19...+21
Чернівці – +19...+21
Хмельницький – +19...+21
Луцьк – +19...+21
Рівне – +19...+21
Житомир – +19...+21
Вінниця – +19...+21
Одеса – +22...+24
Миколаїв – +22...+24
Херсон – +23...+25
Сімферополь – +22...+24
Кропивницький – +20...+22
Черкаси – +19...+21
Чернігів – +18...+20
Суми – +18...+20
Полтава – +19...+21
Дніпро – +20...+22
Запоріжжя – +21...+23
Донецьк – +19...+21
Луганськ – +19...+21
Харків – +18...+20
Київ – +18...+20