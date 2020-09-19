Погода в Україні у неділю, 20 вересня, буде сонячною та порівняно теплою. Опадів на всій території країни не прогнозують. Однак жителям Сходу та Півночі варто одягатись тепліше.

Найтепліше буде на Півдні України, зокрема, у Херсонській області. Температура повітря підніметься до +25 градусів тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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На Заході прогнозують до +19...+21 градус. Прохолоди варто очікувати на Харківщині, Чернігівщині, Сумщині та Київщині. Температура коливатиметься в межах +18...+20 градусів.

Як інформує синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці, ночі в Україні вже будуть холодними. Зокрема, в неділю середня нічна температура становитиме +4...+9 градусів, на Півдні – +10...+14 градусів. У північних областях можливі заморозки – 0...+3 градуси.

Завтрашній день осінь дарує нам – буде сонячно й порівняно тепло. Потужна антициклонічна смуга високого атмосферного тиску аж з Атлантики досягне й України – антициклон Manfred блокуватиме опади,

– зауважила Діденко.

У Києві вдень буде сонячно – близько +20 градусів. Вночі – +5...+7 градусів.

Яка погода буде в Україні наступного тижня

Проте наступного тижня, за словами Діденко, в Україну прийде класичне "бабине літо". Варто очікувати сонячну погоду та тепло – до +22 ...+28 градусів.

На наступних вихідних, 26 та 27 вересня, можуть піти дощі.

Прогноз погоди в містах України в неділю, 20 вересня:

Ужгород – +22...+24

Львів – +19...+21

Івано-Франківськ – +19...+21

Тернопіль – +19...+21

Чернівці – +19...+21

Хмельницький – +19...+21

Луцьк – +19...+21

Рівне – +19...+21

Житомир – +19...+21

Вінниця – +19...+21

Одеса – +22...+24

Миколаїв – +22...+24

Херсон – +23...+25

Сімферополь – +22...+24

Кропивницький – +20...+22

Черкаси – +19...+21

Чернігів – +18...+20

Суми – +18...+20

Полтава – +19...+21

Дніпро – +20...+22

Запоріжжя – +21...+23

Донецьк – +19...+21

Луганськ – +19...+21

Харків – +18...+20

Київ – +18...+20



Прогноз погоди / Карта Укргідрометцентру