Нічні морози, без суттєвих опадів, але з вітром: прогноз погоди на 22 березня

У неділю, 22 березня, в Україні прогнозують мінливу хмарність та подекуди нічні морози. Опади очікуються лише місцями на півдні та у Карпатах.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Яку погоду очікувати 22 березня?

Синоптики повідомили, що у неділю в Україні буде мінлива хмарність. Несильний дощ вночі прогнозують лише подекуди у південних регіонах. У Карпатах місцями може йти невеликий мокрий сніг в нічні години, проте вдень опади завершаться.

Температура вночі коливатиметься від -3 до +2 градусів. На півдні повітря прогріється від +1 до +6 градусів. Вдень по областях буде тепліше – від +8 до +13 градусів. Водночас у Карпатах прогнозують від -3 до +2 градусів.

За даними синоптиків, вітер буде північно-східний, 7 – 12 метрів за секунду. Вдень у Криму та Приазов'ї можливі пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.

Корисно! Плануй день без сюрпризів. Перевір погоду у своєму населеному пункті в новому сервісі Погода від 24 Каналу.

Якою буде температура в великих містах?

Київ +10...+12;

Ужгород +11...+13;

Львів +10...+12;

Івано-Франківськ +9...+11;

Тернопіль +9...+11;

Чернівці +10...+12;

Хмельницький +9...+11;

Луцьк +10...+12;

Рівне +10...+12;

Житомир +10...+12;

Вінниця +9...+11;

Одеса +8...+10;

Миколаїв +9...+11;

Херсон +9...+11;

Сімферополь +8...+10;

Кропивницький +10...+12;

Черкаси +10...+12;

Чернігів +10...+12;

Суми +9...+11;

Полтава +10...+12;

Дніпро +10...+12;

Запоріжжя +8...+10;

Донецьк +11...+13;

Луганськ +11...+13;

Харків +10...+12.

Прогноз погоди в Україні на 22 березня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

