Укр Рус
21 березня, 15:32
Нічні морози, без суттєвих опадів, але з вітром: прогноз погоди на 22 березня

Дарія Черниш

У неділю, 22 березня, в Україні прогнозують мінливу хмарність та подекуди нічні морози. Опади очікуються лише місцями на півдні та у Карпатах.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Яку погоду очікувати 22 березня?

Синоптики повідомили, що у неділю в Україні буде мінлива хмарність. Несильний дощ вночі прогнозують лише подекуди у південних регіонах. У Карпатах місцями може йти невеликий мокрий сніг в нічні години, проте вдень опади завершаться.

Температура вночі коливатиметься від -3 до +2 градусів. На півдні повітря прогріється від +1 до +6 градусів. Вдень по областях буде тепліше – від +8 до +13 градусів. Водночас у Карпатах прогнозують від -3 до +2 градусів.

За даними синоптиків, вітер буде північно-східний, 7 – 12 метрів за секунду. Вдень у Криму та Приазов'ї можливі пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.

Якою буде температура в великих містах?

  • Київ +10...+12;
  • Ужгород +11...+13;
  • Львів +10...+12;
  • Івано-Франківськ +9...+11;
  • Тернопіль +9...+11;
  • Чернівці +10...+12;
  • Хмельницький +9...+11;
  • Луцьк +10...+12;
  • Рівне +10...+12;
  • Житомир +10...+12;
  • Вінниця +9...+11;
  • Одеса +8...+10;
  • Миколаїв +9...+11;
  • Херсон +9...+11;
  • Сімферополь +8...+10;
  • Кропивницький +10...+12;
  • Черкаси +10...+12;
  • Чернігів +10...+12;
  • Суми +9...+11;
  • Полтава +10...+12;
  • Дніпро +10...+12;
  • Запоріжжя +8...+10;
  • Донецьк +11...+13;
  • Луганськ +11...+13;
  • Харків +10...+12.

Прогноз погоди в Україні на 22 березня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Яку погоду чекати найближчим часом?

  • Як розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі 24 Каналу, найближчим часом в Україні не очікується серйозний сніг. Водночас подекуди можливі невеликі дощі із мокрим снігом.

  • За даними синоптиків, до кінця березня погода в Україні буде в межах середньої норми. Не прогнозують рекордних температур чи небезпечних явищ. 

  • З 23 березня стане тепліше, але потім можливе незначне похолодання.