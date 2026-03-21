Нічні морози, без суттєвих опадів, але з вітром: прогноз погоди на 22 березня
У неділю, 22 березня, в Україні прогнозують мінливу хмарність та подекуди нічні морози. Опади очікуються лише місцями на півдні та у Карпатах.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Яку погоду очікувати 22 березня?
Синоптики повідомили, що у неділю в Україні буде мінлива хмарність. Несильний дощ вночі прогнозують лише подекуди у південних регіонах. У Карпатах місцями може йти невеликий мокрий сніг в нічні години, проте вдень опади завершаться.
Температура вночі коливатиметься від -3 до +2 градусів. На півдні повітря прогріється від +1 до +6 градусів. Вдень по областях буде тепліше – від +8 до +13 градусів. Водночас у Карпатах прогнозують від -3 до +2 градусів.
За даними синоптиків, вітер буде північно-східний, 7 – 12 метрів за секунду. Вдень у Криму та Приазов'ї можливі пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.
Якою буде температура в великих містах?
- Київ +10...+12;
- Ужгород +11...+13;
- Львів +10...+12;
- Івано-Франківськ +9...+11;
- Тернопіль +9...+11;
- Чернівці +10...+12;
- Хмельницький +9...+11;
- Луцьк +10...+12;
- Рівне +10...+12;
- Житомир +10...+12;
- Вінниця +9...+11;
- Одеса +8...+10;
- Миколаїв +9...+11;
- Херсон +9...+11;
- Сімферополь +8...+10;
- Кропивницький +10...+12;
- Черкаси +10...+12;
- Чернігів +10...+12;
- Суми +9...+11;
- Полтава +10...+12;
- Дніпро +10...+12;
- Запоріжжя +8...+10;
- Донецьк +11...+13;
- Луганськ +11...+13;
- Харків +10...+12.
Яку погоду чекати найближчим часом?
Як розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі 24 Каналу, найближчим часом в Україні не очікується серйозний сніг. Водночас подекуди можливі невеликі дощі із мокрим снігом.
За даними синоптиків, до кінця березня погода в Україні буде в межах середньої норми. Не прогнозують рекордних температур чи небезпечних явищ.
З 23 березня стане тепліше, але потім можливе незначне похолодання.