Прогноз погоди на 24 травня: на Заході та Півдні – безхмарне небо, в інших областях – дощі

Погода в Україні в понеділок, 24 травня, буде різною для регіонів. Так, Захід та частина Півдня купатимуться у сонячних променях. А от жителям решти областей синоптики радять прихопити з собою парасольки.

Безхмарне небо обіцяють у всіх західних областях. Також метеорологи зазначили: дощів не буде і на Півдні. Виняток – Херсонщина, тут без опадів не обійдеться.

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Найбільш потужні опади – на Сумщині та Полтавщині. Саме у Сумській області будуть найнижчі температурні показники 24 травня – +15...+17. Також прохолодно на Заході та у частині центральних регіонів, тут повітря прогріється лише до +16...+19.

Найвище стовпчики термометрів піднімуться у Луганській області та у Криму – до літніх +24...+26. Майже так само тепло в інших південних та східних областях.

Прогноз погоди у містах України на понеділок , 24 травня

, то у понеділок, 24 травня, жителям та гостям столиці синоптики пообіцяли дощі. Пориви вітру сягатимуть 7 – 12 метрів на секунду. Повітря прогріється до +17...+19.

Ужгород – +17...+19

Львів – +17...+19

Івано-Франківськ – +16...+18

Тернопіль – +16...+18

Чернівці – +16...+18

Хмельницький – +16...+18

Луцьк – +16...+18

Рівне – +16...+18

Житомир – +17...+19

Вінниця – +17...+19

Одеса – +21...+23

Миколаїв – +21...+23

Херсон – +23...+25

Сімферополь – +24...+26

Кропивницький – +18...+20

Черкаси – +17...+19

Чернігів – +16...+18

Суми – +15...+17

Полтава – +18...+20

Дніпро – +19...+21

Запоріжжя – +23...+25

Донецьк – +23...+25

Луганськ – +24...+26

Харків – +23...+25

Київ – +17...+19



Прогноз погоди на 24 травня / Фото Укргідрометцентру