Прогноз погоди на 24 травня: на Заході та Півдні – безхмарне небо, в інших областях – дощі

Погода в Україні в понеділок, 24 травня, буде різною для регіонів. Так, Захід та частина Півдня купатимуться у сонячних променях. А от жителям решти областей синоптики радять прихопити з собою парасольки.
Безхмарне небо обіцяють у всіх західних областях. Також метеорологи зазначили: дощів не буде і на Півдні. Виняток – Херсонщина, тут без опадів не обійдеться.
Читайте також Західне узбережжя Туреччини постраждало від потужного шторму: фото й відео
Найбільш потужні опади – на Сумщині та Полтавщині. Саме у Сумській області будуть найнижчі температурні показники 24 травня – +15...+17. Також прохолодно на Заході та у частині центральних регіонів, тут повітря прогріється лише до +16...+19.
Найвище стовпчики термометрів піднімуться у Луганській області та у Криму – до літніх +24...+26. Майже так само тепло в інших південних та східних областях.Щодо Києва, то у понеділок, 24 травня, жителям та гостям столиці синоптики пообіцяли дощі. Пориви вітру сягатимуть 7 – 12 метрів на секунду. Повітря прогріється до +17...+19.
Прогноз погоди у містах України на понеділок, 24 травня
Ужгород – +17...+19
Львів – +17...+19
Івано-Франківськ – +16...+18
Тернопіль – +16...+18
Чернівці – +16...+18
Хмельницький – +16...+18
Луцьк – +16...+18
Рівне – +16...+18
Житомир – +17...+19
Вінниця – +17...+19
Миколаїв – +21...+23
Херсон – +23...+25
Сімферополь – +24...+26
Кропивницький – +18...+20
Черкаси – +17...+19
Чернігів – +16...+18
Суми – +15...+17
Полтава – +18...+20
Дніпро – +19...+21
Запоріжжя – +23...+25
Донецьк – +23...+25
Луганськ – +24...+26
Харків – +23...+25
Київ – +17...+19