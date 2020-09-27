Погода в Україні у понеділок, 28 вересня, буде прохолодною та дощовою у західних регіонах. Натомість в іншій частині України триматиметься сонячна та суха погода.

Найтепліше буде на Півдні нашої країни, там стовпчики термометрів покажуть до +24...+26 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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На Західній Україні протягом 28 вересня небо буде щільно вкрите дощовими хмарами. Зливи накриють весь західний регіон. Температура повітря становитиме +18...+20 градусів. Схід нашої країни також майже не побачить сонця за хмарами, але опадів не прогнозують. Температура повітря триматиметься на рівні +22...+24 градуси.