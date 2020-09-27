Прогноз погоди на 28 вересня: Захід накриють дощі, а у решті регіонів сонячно та тепло
Погода в Україні у понеділок, 28 вересня, буде прохолодною та дощовою у західних регіонах. Натомість в іншій частині України триматиметься сонячна та суха погода.
Найтепліше буде на Півдні нашої країни, там стовпчики термометрів покажуть до +24...+26 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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На Західній Україні протягом 28 вересня небо буде щільно вкрите дощовими хмарами. Зливи накриють весь західний регіон. Температура повітря становитиме +18...+20 градусів. Схід нашої країни також майже не побачить сонця за хмарами, але опадів не прогнозують. Температура повітря триматиметься на рівні +22...+24 градуси.
На Півночі України похмура погода відступить. Уночі можливі невеликі зливи, водночас повітря там прогріється до +19...+21 градуса. На Півдні буде найтепліше. Стовпчики термометрів покажуть +24...+26 градусів. Сонце інколи ховатиметься за хмарами.
У Києві погода потішить безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Стовпчики термометрів покажуть +20...+22 градуси.
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Температура повітря у містах України у понеділок, 28 вересня:
Ужгород – +18…+20
Львів – +18…+20
Івано-Франківськ – +17…+19
Тернопіль – +19…+21
Чернівці – +19…+21
Хмельницький – +19…+21
Луцьк – +18…+20
Рівне – +18…+20
Житомир – +20…+22
Вінниця – +22…+24
Одеса – +22…+24
Миколаїв – +23…+25
Херсон – +24…+26
Сімферополь – +24…+26
Кропивницький – +21…+23
Черкаси – +21…+23
Чернігів – +19…+21
Суми – +19…+21
Полтава – +19…+21
Дніпро – +21…+23
Запоріжжя – +23…+25
Донецьк – +22…+24
Луганськ – +19…+21
Харків – +22…+24
Київ – +20…+22
Прогноз погоди в Україні на понеділок, 28 вересня / Фото Укргідрометцентру