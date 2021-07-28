Прогноз погоди на 29 липня: Україну накриють грози, спека до +35
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у четвер, 29 липня, буде спекотною та дощовою. Опадів не прогнозують лише на Півдні.
Середня денна температура в Україні становитиме +29...+30 градусів. Найпрохолодніше буде у західних областях. Зокрема, у Львові повітря прогріється лише до +26...+28 градусів.
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Найспекотніше буде у південних регіонах. Зокрема, на Одещині та Миколаївщині стовпчики термометрів піднімуться до +35 градусів.
У Києві обіцяють до +31 градуса тепла. Вдень столицю накриють грози.
Ясне небо синоптики прогнозують лише в Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях, а також – у Криму. Жителі інших регіонів України потерпатимуть від гроз.
Прогноз синоптикині Діденко
Українська синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що "періодичні дощі та грози у четвер передбачаються практично повсюди в Україні".
Але вкрай нерівномірно. Більше опадів припаде на другу половину дня та вечір. А ось на Заході ввечері якраз переважатиме суха погода – дощовий фронт зсунеться,
– зауважила Діденко.
Прогноз погоди у містах України на четвер, 29 липня
Ужгород – +28...+30
Львів – +26...+28
Івано-Франківськ – +27...+29
Тернопіль – +27...+29
Чернівці – +27...+29
Хмельницький – +27...+29
Луцьк – +27...+29
Рівне – +27...+29
Житомир – +28...+30
Вінниця – +29...+31
Одеса – +33...+35
Миколаїв – +33...+35
Херсон – +32...+34
Сімферополь – +30...+32
Кропивницький – +29...+31
Черкаси – +29...+31
Чернігів – +29...+31
Суми – +29...+31
Полтава – +29...+31
Дніпро – +29...+31
Запоріжжя – +32...+34
Донецьк – +30...+32
Луганськ – +30...+32
Харків – +30...+32
Київ – +29...+31
Погода в Україні на 29 липня / Карта Укргідрометцентр