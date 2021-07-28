Прогноз погоди на 29 липня: Україну накриють грози, спека до +35

Погода в Україні у четвер, 29 липня, буде спекотною та дощовою. Опадів не прогнозують лише на Півдні.

Середня денна температура в Україні становитиме +29...+30 градусів. Найпрохолодніше буде у західних областях. Зокрема, у Львові повітря прогріється лише до +26...+28 градусів.

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Найспекотніше буде у південних регіонах. Зокрема, на Одещині та Миколаївщині стовпчики термометрів піднімуться до +35 градусів.

У Києві обіцяють до +31 градуса тепла. Вдень столицю накриють грози.

Ясне небо синоптики прогнозують лише в Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях, а також – у Криму. Жителі інших регіонів України потерпатимуть від гроз.

Прогноз синоптикині Діденко

Українська синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що "періодичні дощі та грози у четвер передбачаються практично повсюди в Україні".

Але вкрай нерівномірно. Більше опадів припаде на другу половину дня та вечір. А ось на Заході ввечері якраз переважатиме суха погода – дощовий фронт зсунеться,

– зауважила Діденко.

Прогноз погоди у містах України на четвер, 29 липня

Ужгород – +28...+30

Львів – +26...+28

Івано-Франківськ – +27...+29

Тернопіль – +27...+29

Чернівці – +27...+29

Хмельницький – +27...+29

Луцьк – +27...+29

Рівне – +27...+29

Житомир – +28...+30

Вінниця – +29...+31

Одеса – +33...+35

Миколаїв – +33...+35

Херсон – +32...+34

Сімферополь – +30...+32

Кропивницький – +29...+31

Черкаси – +29...+31

Чернігів – +29...+31

Суми – +29...+31

Полтава – +29...+31

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +32...+34

Донецьк – +30...+32

Луганськ – +30...+32

Харків – +30...+32

Київ – +29...+31



Погода в Україні на 29 липня / Карта Укргідрометцентр