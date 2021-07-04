Прогноз погоди на 5 липня: грози не відступлять, але буде тепло
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні в понеділок, 5 липня, буде спекотною, але зі значними опадами. Грози і шквальні вітри не залишатимуть території України, тому синоптики попереджають про небезпеку.
В усіх областях України вдень литимуть дощі. Вночі без істотних опадів буде лише на території західних областей.
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Погода в Україні 5 липня
Дощі і грози в Україні, як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, зумовлені циклоном. 5 липня у більшості областей він принесе короткочасні грозові дощі.
Температура повітря у понеділок у середньому – +25...+29 градусів, на Заході трохи прохолодніше – +23...+27 градусів. Найспекотніше буде на Луганщині – понад 30 градусів. У інших східних областях буде орієнтовно +26...+29 градусів.
У понеділок дощ очікують і у Києві, однак як повідомляє синоптикиня, антициклон може його відігнати. Температура повітря у столиці +26...+28 градусів.Зверніть увагу! Синоптики попередили про жовтий рівень загрози в усіх областях України. Укргідрометцентр прогнозує потенційно небезпечні погодні умови.
Прогноз погоди у містах України на понеділок, 5 липня:
Ужгород – +26...+28
Львів – +23...+25
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +24...+26
Луцьк – +24...+26
Рівне – +24...+26
Житомир – +26...+28
Вінниця – +24...+26
Одеса – +24...+26
Миколаїв – +26...+28
Херсон – +25...+27
Сімферополь – +25...+27
Кропивницький – +25...+27
Черкаси – +26...+28
Чернігів – +26...+28
Суми – +26...+28
Полтава – +26...+28
Дніпро – +26...+28
Запоріжжя – +26...+28
Донецьк – +27...+29
Луганськ – +29...+31
Харків – +28...+30
Київ – +26...+28
Погода у містах України 5 липня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру