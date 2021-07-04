Прогноз погоди на 5 липня: грози не відступлять, але буде тепло

Погода в Україні в понеділок, 5 липня, буде спекотною, але зі значними опадами. Грози і шквальні вітри не залишатимуть території України, тому синоптики попереджають про небезпеку.

В усіх областях України вдень литимуть дощі. Вночі без істотних опадів буде лише на території західних областей.

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Погода в Україні 5 липня

Дощі і грози в Україні, як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, зумовлені циклоном. 5 липня у більшості областей він принесе короткочасні грозові дощі.

Температура повітря у понеділок у середньому – +25...+29 градусів, на Заході трохи прохолодніше – +23...+27 градусів. Найспекотніше буде на Луганщині – понад 30 градусів. У інших східних областях буде орієнтовно +26...+29 градусів.

У понеділок дощ очікують і у Києві, однак як повідомляє синоптикиня, антициклон може його відігнати. Температура повітря у столиці +26...+28 градусів.

Прогноз погоди у містах України на понеділок, 5 липня:

Синоптики попередили про жовтий рівень загрози в усіх областях України. Укргідрометцентр прогнозує потенційно небезпечні погодні умови.

Ужгород – +26...+28

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +24...+26

Луцьк – +24...+26

Рівне – +24...+26

Житомир – +26...+28

Вінниця – +24...+26

Одеса – +24...+26

Миколаїв – +26...+28

Херсон – +25...+27

Сімферополь – +25...+27

Кропивницький – +25...+27

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +26...+28

Суми – +26...+28

Полтава – +26...+28

Дніпро – +26...+28

Запоріжжя – +26...+28

Донецьк – +27...+29

Луганськ – +29...+31

Харків – +28...+30

Київ – +26...+28



Погода у містах України 5 липня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру